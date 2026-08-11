Y-stuk perslucht
Speciaal Y-stuk voor het aansluiten van 2 kleine persluchtslangen op droogijsstraalapparatuur.
Het speciaal ontworpen Y-stuk maakt de aansluiting mogelijk van 2 persluchtslangen met een kleine doorsnede direct op Kärcher droogijsstraalinstallaties met innovatieve vloeistof-naar-pellet-processen. Het eenvoudig te installeren accessoire leidt tot een toename van de hoeveelheid perslucht die de Ice Blaster moet leveren en daarmee tot een onmiddellijke toename van de reinigingsprestaties.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|106 x 100 x 27