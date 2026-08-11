Het speciaal ontworpen Y-stuk maakt de aansluiting mogelijk van 2 persluchtslangen met een kleine doorsnede direct op Kärcher droogijsstraalinstallaties met innovatieve vloeistof-naar-pellet-processen. Het eenvoudig te installeren accessoire leidt tot een toename van de hoeveelheid perslucht die de Ice Blaster moet leveren en daarmee tot een onmiddellijke toename van de reinigingsprestaties.