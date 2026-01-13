2-weg koppeling
2-weg koppeling voor het aan elkaar koppelen van twee slangen. Robuust, kwalitatief en met aantrekkelijk design.
Intacte kraanaansluitingen, slangkoppelingen en slangen zijn het fundament voor doeltreffend sproeien. Daarom biedt Kärcher een compleet gamma toebehoren voor eenvoudig bevestigen, loshalen en repareren van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld de 2-weg koppeling voor het precies pas koppelen van 2 slangen. De 2-weg koppeling is universeel geschikt voor alle gangbare tuinslangen en maakt indruk met de robuuste kwaliteit en het ergonomische design voor veel gebruiksgemak. De 2-weg koppeling is compatibel met de drie meest gangbare slangdiameters en alle verkrijgbare kliksystemen.
Kenmerken en voordelen
Robuust design
- Gegarandeerde stevigheid
Voor de aansluiting van twee slangen
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|51 x 36 x 36
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.