Intacte kraanaansluitingen, slangkoppelingen en slangen zijn het fundament voor doeltreffend sproeien. Daarom biedt Kärcher een compleet assortiment accessoires voor eenvoudig bevestigen, loshalen en repareren van bewateringssystemen. Zoals de G1/2-apparaataansluiting voor het verbinden van slangkoppelingen met bijvoorbeeld sprinklers (met binnendraad). De G1/2-apparaataansluiting is universeel geschikt voor alle gangbare tuinslangen en maakt indruk met het ergonomische design voor veel gebruiksgemak. De aansluiting is compatibel met de drie meest gangbare slangdiameters en alle verkrijgbare kliksystemen.