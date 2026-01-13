O-Ring set
O-ring-set inclusief zes O-ringen (vier 10,8 mm x 2,6 mm, één 15,9 mm x 2,6 mm, één 17,1 mm x 2,6 mm) en één sproeifilter.
Intacte kraanaansluitingen, slangkoppelingen en slangen zijn het fundament voor doeltreffend sproeien. Daarom biedt Kärcher een compleet gamma toebehoren voor eenvoudig bevestigen, loshalen en repareren van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld de O-ring set die bestaat uit 6 afdichtringen (4x 10,8 mm x 2,6 mm, 1x 15,9 mm x 2,6 mm, 1x 17,1 mm x 2,6 mm) en een sproeierfilter. De afdichtingsset is compatibel met de drie meest gangbare slangdiameters en alle verkrijgbare kliksystemen.
Kenmerken en voordelen
1 sproeifilter
6 O-ringen (4x 10.8 × 2.6 mm, 1x 15.9 × 2.6 mm, 1x 17.1 × 2.6 mm)
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|17 x 17 x 3
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.