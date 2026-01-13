Intacte kraanaansluitingen, slangkoppelingen en slangen zijn het fundament voor doeltreffend sproeien. Daarom biedt Kärcher een compleet gamma toebehoren voor eenvoudig bevestigen, loshalen en repareren van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld de O-ring set die bestaat uit 6 afdichtringen (4x 10,8 mm x 2,6 mm, 1x 15,9 mm x 2,6 mm, 1x 17,1 mm x 2,6 mm) en een sproeierfilter. De afdichtingsset is compatibel met de drie meest gangbare slangdiameters en alle verkrijgbare kliksystemen.