Intacte kraanaansluitingen, slangkoppelingen en slangen zijn de basis voor doeltreffend sproeien. Daarom biedt Kärcher een compleet gamma toebehoren voor eenvoudig bevestigen, loshalen, regelen en repareren van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld de Kärcher regelbare koppeling – de ideale oplossing voor het regelen van de waterdoorstroom tussen 0 en maximaal. De koppeling onderscheidt zich door het ergonomische design en is gemakkelijk in gebruik. Met de regelbare koppeling kan een slang op een sproeier of, met de meegeleverde 2-weg koppeling, op een andere slang worden aangesloten. De Kärcher regelbare koppeling is compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen en alle gangbare slangdiameters.