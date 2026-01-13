Intacte kraanaansluitingen, slangkoppelingen en slangen zijn de basis voor doeltreffend sproeien. Daarom biedt Kärcher een compleet gamma toebehoren voor eenvoudig bevestigen, loshalen en repareren van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld de slangkoppeling Uni. De slangkoppeling Uni is ergonomisch en gebruiksvriendelijk en kan universeel voor alle gangbare tuinslangen worden gebruikt. De ideale oplossing voor het koppelen of repareren van twee stukken slang. De slangkoppeling Uni is compatibel met de drie meest gangbare slangdiameters.