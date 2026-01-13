Slangkoppeling Uni
Universele slangkoppeling voor het herstellen van alle gangbare tuinslangen. Om twee stukken slang te koppelen of te repareren. Ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.
Intacte kraanaansluitingen, slangkoppelingen en slangen zijn de basis voor doeltreffend sproeien. Daarom biedt Kärcher een compleet gamma toebehoren voor eenvoudig bevestigen, loshalen en repareren van bewateringssystemen. Bijvoorbeeld de slangkoppeling Uni. De slangkoppeling Uni is ergonomisch en gebruiksvriendelijk en kan universeel voor alle gangbare tuinslangen worden gebruikt. De ideale oplossing voor het koppelen of repareren van twee stukken slang. De slangkoppeling Uni is compatibel met de drie meest gangbare slangdiameters.
Kenmerken en voordelen
Ergonomisch ontwerp
- Voor een eenvoudig gebruik.
Kan overal worden gebruikt
- Past op alle gangbare tuinslangen.
Voor de aansluiting of herstelling van 2 slangen
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Kleur
|Zwart
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|65 x 39 x 39
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.