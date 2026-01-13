Waterverdeler 3-weg Premium
3-weg verdeler met 3 onafhankelijke, individueel instelbare wateraansluitingen. Ideaal om drie slangen op één kraan aan te sluiten. (G1 kraanaansluiting, G3 / 4 verloopstuk.)
Hoogwaardige 3-weg verdeler met G1 kraanaansluiting en G3 / 4 verloopstuk voor beregening met maximaal drie slangen tegelijk. De 3-weg verdeler heeft drie kraanaansluitingen met drie onafhankelijke, traploze regelaars en kenmerkt zich door een geoptimaliseerde waterstroom. Hij kan universeel worden gebruikt in combinatie met alle gangbare tuinslangen en overtuigt door zijn robuuste kwaliteit en ergonomische vormgeving voor een aangenaam en eenvoudig gebruik. De lichtlopende wartelmoer met de robuuste binnendraad garandeert een gemakkelijke en comfortabele bevestiging op de kraan. De 3-weg verdeler is compatibel met de meeste beschikbare kliksystemen.
Kenmerken en voordelen
Drie wateruitgangen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld.
- Afzonderlijk gebruik van drie wateruitgangen op één kraan.
Met geïntegreerde voorfilter
- Voor een extra lange gebruiksduur.
Soepel verdeelstuk
- Eenvoudige aansluiting aan kranen met een draad van 1" of 3/4".
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|60 x 22 x 180
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.