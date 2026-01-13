Aansluitset 150 cm
Aansluitset met 1,5 m Kevlar® slang 5/8", twee universele slangkoppelingen en kraanaansluiting G3/4 met G1/2 reductiestuk. Voor het aansluiten van de slangwagen en slangdrager aan de waterkraan.
Aansluitset om slangwagen en -haspel aan te sluiten op de waterkraan. De set bestaat uit een G3/4-kraanaansluiting met G1/2-reductiestuk, twee universele slangkoppelingen en een 1,5 m PrimoFlex®-slang (5/8"). De tuinslangen van de Kärcher bewateringssystemen zijn bijzonder flexibel, robuust en knikvast. De voordelen liggen voor de hand: lange levensduur en eenvoudige hantering. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.
Kenmerken en voordelen
1.5 m 5/8" KEVLAR®-slang
2 x universele slangkoppeling 2.645-191.0
- Geschikt voor alle tuinslangen
Voor de aansluiting van de slangwagen en de drager naar de waterkraan
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|5/8″
|Slanglengte (m)
|1,5
|Aansluitdraad
|G3/4
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|210 x 210 x 58
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.