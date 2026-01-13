Aansluitset 150 cm

Aansluitset met 1,5 m Kevlar® slang 5/8", twee universele slangkoppelingen en kraanaansluiting G3/4 met G1/2 reductiestuk. Voor het aansluiten van de slangwagen en slangdrager aan de waterkraan.

Aansluitset om slangwagen en -haspel aan te sluiten op de waterkraan. De set bestaat uit een G3/4-kraanaansluiting met G1/2-reductiestuk, twee universele slangkoppelingen en een 1,5 m PrimoFlex®-slang (5/8"). De tuinslangen van de Kärcher bewateringssystemen zijn bijzonder flexibel, robuust en knikvast. De voordelen liggen voor de hand: lange levensduur en eenvoudige hantering. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.

Kenmerken en voordelen
1.5 m 5/8" KEVLAR®-slang
2 x universele slangkoppeling 2.645-191.0
  • Geschikt voor alle tuinslangen
Voor de aansluiting van de slangwagen en de drager naar de waterkraan
Specificaties

Technische gegevens

Diameter 5/8″
Slanglengte (m) 1,5
Aansluitdraad G3/4
Kleur Geel
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 210 x 210 x 58

Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.

Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Moestuin
  • Potplanten
  • Sierplanten
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.