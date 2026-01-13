Aansluitset om slangwagen en -haspel aan te sluiten op de waterkraan. De set bestaat uit een G3/4-kraanaansluiting met G1/2-reductiestuk, twee universele slangkoppelingen en een 1,5 m PrimoFlex®-slang (5/8"). De tuinslangen van de Kärcher bewateringssystemen zijn bijzonder flexibel, robuust en knikvast. De voordelen liggen voor de hand: lange levensduur en eenvoudige hantering. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.