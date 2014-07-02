Ideale slangset op instapniveau. De set bestaat uit 20 m standaardslang (1/2"), een spuitpistool, een G3/4-kraanaansluiting met G1/2-reductiestuk, een universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop. De tuinslangen van de Kärcher bewateringssystemen zijn uiterst flexibel, robuust en knikvast. De voordelen zijn duidelijk: lange levensduur en eenvoudige hantering voor eersteklas tuinverzorging. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.