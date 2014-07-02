Slangset Basic Extra 1/2" 20 m
Slangset met 20 m standaard slang 1/2", spuitpistool, G3/4 kraanaansluiting met G1/2 reductiestuk, universele slangkoppeling en universele slangkoppeling met Aqua Stop.
Ideale slangset op instapniveau. De set bestaat uit 20 m standaardslang (1/2"), een spuitpistool, een G3/4-kraanaansluiting met G1/2-reductiestuk, een universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop. De tuinslangen van de Kärcher bewateringssystemen zijn uiterst flexibel, robuust en knikvast. De voordelen zijn duidelijk: lange levensduur en eenvoudige hantering voor eersteklas tuinverzorging. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.
Kenmerken en voordelen
Standaard slang van 20 m 1/2"
- Ideale set voor beginnelingen
Clicksysteem
- Geschikt voor alle mogelijke merken.
Spuitpistool met instelbare straal
- Het sproeipatroon kan van hard naar zacht worden aangepast
Universele slangkoppeling 2.645-191.0
- Geschikt voor alle mogelijke merken.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|1/2″
|Slanglengte (m)
|20
|Aansluitdraad
|G3/4
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|2,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|2,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|360 x 360 x 100
Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.
Uitvoering
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Puntstraal
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.