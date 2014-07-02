Slangset Basic Extra 1/2" 20 m

Slangset met 20 m standaard slang 1/2", spuitpistool, G3/4 kraanaansluiting met G1/2 reductiestuk, universele slangkoppeling en universele slangkoppeling met Aqua Stop.

Ideale slangset op instapniveau. De set bestaat uit 20 m standaardslang (1/2"), een spuitpistool, een G3/4-kraanaansluiting met G1/2-reductiestuk, een universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop. De tuinslangen van de Kärcher bewateringssystemen zijn uiterst flexibel, robuust en knikvast. De voordelen zijn duidelijk: lange levensduur en eenvoudige hantering voor eersteklas tuinverzorging. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.

Kenmerken en voordelen
Standaard slang van 20 m 1/2"
  • Ideale set voor beginnelingen
Clicksysteem
  • Geschikt voor alle mogelijke merken.
Spuitpistool met instelbare straal
  • Het sproeipatroon kan van hard naar zacht worden aangepast
Universele slangkoppeling 2.645-191.0
  • Geschikt voor alle mogelijke merken.
Specificaties

Technische gegevens

Diameter 1/2″
Slanglengte (m) 20
Aansluitdraad G3/4
Kleur Geel
Gewicht (kg) 2,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 2,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 360 x 360 x 100

Bij het aansluiten van deze producten op het drinkwaternet moet je voldoen aan de eisen van EN 1717. Vraag eventueel na bij je sanitairspecialist.

Uitvoering

  • Sproeipatroon: Kegelstraal
  • Sproeipatroon: Puntstraal
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Potplanten
  • Sierplanten
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.