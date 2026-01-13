Cirkelsproeier RS 120/2
Cirkelsproeier RS 120/2 met instelbare sproeihoek. Ideaal voor het bewateren van middelgrote tuinoppervlakken. Maximaal besproeiingsoppervlak 113 m².
De cirkelsproeier RS 120/2 is ideaal voor besproeien van middelgrote oppervlakken en tuinen. Het maximale sproeioppervlak is 113 m². De sproeier kan eenvoudig worden aangesloten op de tuinslang en is compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.
Kenmerken en voordelen
Aanpasbare sproeihoek
- Voor besproeiing op aanvraag
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst
|16 l/min
|Sproeiradius 2 bar
|≤ 8 m
|Sproeiradius 4 bar
|≤ 12 m
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|200 x 248 x 110
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Gazon
- Kleine tot middelgrote gebieden