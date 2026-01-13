Cirkelsproeier RS 120/2

Cirkelsproeier RS 120/2 met instelbare sproeihoek. Ideaal voor het bewateren van middelgrote tuinoppervlakken. Maximaal besproeiingsoppervlak 113 m².

De cirkelsproeier RS 120/2 is ideaal voor besproeien van middelgrote oppervlakken en tuinen. Het maximale sproeioppervlak is 113 m². De sproeier kan eenvoudig worden aangesloten op de tuinslang en is compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.

Kenmerken en voordelen
Aanpasbare sproeihoek
  • Voor besproeiing op aanvraag
Specificaties

Technische gegevens

Wateropbrengst 16 l/min
Sproeiradius 2 bar ≤ 8 m
Sproeiradius 4 bar ≤ 12 m
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 200 x 248 x 110
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Gazon
  • Kleine tot middelgrote gebieden
