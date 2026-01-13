De cirkelsproeier RS 120/2 is ideaal voor besproeien van middelgrote oppervlakken en tuinen. Het maximale sproeioppervlak is 113 m². De sproeier kan eenvoudig worden aangesloten op de tuinslang en is compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen. Want sproeien met Kärcher is slim sproeien.