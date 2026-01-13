Op de compacte wandhouder kunt u sproeilansen stevig vastzetten en zo als tuindouche gebruiken. De wandhouder is ook ideaal voor het geordend en veilig opbergen van sproeilansen en buizen aan een binnenwand. Geschikt is de wandhouder voor buizen met een diameter van 16 – 20 mm. Pluggen en schroeven zijn bij levering inbegrepen.