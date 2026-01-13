Muurbevestiging Tuindouche
Praktische wandbevestiging voor het veilig en netjes opbergen van sproeilansen of voor het gebruik als tuindouche.
Op de compacte wandhouder kunt u sproeilansen stevig vastzetten en zo als tuindouche gebruiken. De wandhouder is ook ideaal voor het geordend en veilig opbergen van sproeilansen en buizen aan een binnenwand. Geschikt is de wandhouder voor buizen met een diameter van 16 – 20 mm. Pluggen en schroeven zijn bij levering inbegrepen.
Kenmerken en voordelen
Geschikt voor slangen met een diameter van 16 - 20 mm
- Flexibel inzetbaar.
Steunpunten en schroeven bij de levering inbegrepen
- Klaar voor gebruik: Alle systeem-relevante onderdelen zijn inbegrepen in de set.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|65 x 86 x 146
Toepassingen
- Zwembad