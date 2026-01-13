De ergonomische Kärcher spuitlans is een meesterwerk in perfectie en comfort. Dit universele multitalent kent veel verschillende toepassingen. De spuitlans is ideaal voor de bewatering van kleine en middelgrote oppervlakken en tuinen. De geslaagde combinatie van elegant design, eersteklas functionaliteit en perfecte ergonomie maakt van de spuitlans het ideale tuingereedschap voor langer achtereen sproeien. Het is de perfecte oplossing voor aangename en doeltreffende bewatering van de tuin. De sproeiers van Kärcher zijn overigens compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen. Gegevens over de uitrusting: Instelling van waterhoeveelheid met één hand (incl. ON/OFF-functie), 6 sproeipatronen