Sproeilans Multi 6
Robuuste, duurzame metalen sproeilans met talrijke functies. Voor de bewatering van kleine tot middelgrote oppervlakken. Geschikt voor tal van toepassingen. Met zes sproeipatronen.
De ergonomische Kärcher spuitlans is een meesterwerk in perfectie en comfort. Dit universele multitalent kent veel verschillende toepassingen. De spuitlans is ideaal voor de bewatering van kleine en middelgrote oppervlakken en tuinen. De geslaagde combinatie van elegant design, eersteklas functionaliteit en perfecte ergonomie maakt van de spuitlans het ideale tuingereedschap voor langer achtereen sproeien. Het is de perfecte oplossing voor aangename en doeltreffende bewatering van de tuin. De sproeiers van Kärcher zijn overigens compatibel met alle verkrijgbare kliksystemen. Gegevens over de uitrusting: Instelling van waterhoeveelheid met één hand (incl. ON/OFF-functie), 6 sproeipatronen
Kenmerken en voordelen
6 sproeipatronen
- Flexibel en veelzijdig in gebruik
Aanpassing van het waterdebiet met één hand en AAN / UIT-functie
- Kan met één hand worden bediend
Anti-slip, ergonomische handgreep
- Voor een eenvoudige en comfortabele bediening
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|850 x 150 x 66
Uitvoering
- Sproeipatroon: Kegelstraal
- Sproeipatroon: Nevel
- Sproeipatroon: Horizontale vlakke straal
- Sproeipatroon: Puntstraal
- Sproeipatroon: Douche
- Sproeipatroon: Verticale vlakke straal
Videos
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Moestuin
- Kleine bomen vellen
- Potplanten
- Sierplanten
- Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.