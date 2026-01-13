Tuindouche met voet

De 2-in-1 oplossing voor de tuin. Kan gebruikt worden als heerlijke tuindouche of als volwaardige sproeilans voor het snel en efficiënt bewateren van uw planten.

De 2-in-1-tuinoplossing! Enerzijds zorgt de binnen 3 minuten opgebouwde, zeer stabiele en in hoogte verstelbare tuindouche (1,50 - 2,20 m) op warme zomerdagen voor een aangenaam verfrissende douche. Met de afneembare douchelans kunt u zich net als in de badkamer normaal afdouchen en opfrissen. Dankzij de fijne douchestraal is het waterverbruik aanzienlijk lager dan bij een afkoeling met de tuinslang. Daarnaast is de douchelans ook te gebruiken als volwaardige sproeilans om de planten water te geven. Voor het winterseizoen kunt u de douche snel en moeiteloos demonteren, de onderdelen ruimtebesparend in elkaar steken en compact opbergen. Zo weet u zeker dat er de volgende zomer niets ontbreekt. Verdere uitrusting: Driepoot en spike voor optimale stabiliteit, regeling van waterhoeveelheid met één hand, ON-/OFF-functie, beweegbare sproeikop (180°).

Kenmerken en voordelen
Opstarttijd binnen 3 minuten
Opstarttijd binnen 3 minuten
Installatie zonder gereedschap
Met driepoot en pin
Met driepoot en pin
Gegarandeerde stabiliteit en robuustheid
Hoogte instelbaar van 1.50 - 2.20 m
Hoogte instelbaar van 1.50 - 2.20 m
Verstelbaar voor verschillende lichaamsmaten.
Waterhoeveelheid instelbaar met één hand en aan/uit knop
  • Eenvoudig in gebruik.
Afneembare douche- en sproeilans (2-in-1)
Brede douchestraal
Beweegbare sproeier (180 °)
  • Voor een comfortabele en gemakkelijke bediening van het apparaat.
Met comfortabele en ruimtesparende opbergingsmogelijkheid
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 1
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 735 x 850 x 2130

Uitvoering

  • Sproeipatroon: Douche
Tuindouche met voet
Toepassingen
  • Zwembad
  • Sproeien van de tuin
