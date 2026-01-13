Tuindouche met voet
De 2-in-1 oplossing voor de tuin. Kan gebruikt worden als heerlijke tuindouche of als volwaardige sproeilans voor het snel en efficiënt bewateren van uw planten.
De 2-in-1-tuinoplossing! Enerzijds zorgt de binnen 3 minuten opgebouwde, zeer stabiele en in hoogte verstelbare tuindouche (1,50 - 2,20 m) op warme zomerdagen voor een aangenaam verfrissende douche. Met de afneembare douchelans kunt u zich net als in de badkamer normaal afdouchen en opfrissen. Dankzij de fijne douchestraal is het waterverbruik aanzienlijk lager dan bij een afkoeling met de tuinslang. Daarnaast is de douchelans ook te gebruiken als volwaardige sproeilans om de planten water te geven. Voor het winterseizoen kunt u de douche snel en moeiteloos demonteren, de onderdelen ruimtebesparend in elkaar steken en compact opbergen. Zo weet u zeker dat er de volgende zomer niets ontbreekt. Verdere uitrusting: Driepoot en spike voor optimale stabiliteit, regeling van waterhoeveelheid met één hand, ON-/OFF-functie, beweegbare sproeikop (180°).
Kenmerken en voordelen
Opstarttijd binnen 3 minutenInstallatie zonder gereedschap
Met driepoot en pinGegarandeerde stabiliteit en robuustheid
Hoogte instelbaar van 1.50 - 2.20 mVerstelbaar voor verschillende lichaamsmaten.
Waterhoeveelheid instelbaar met één hand en aan/uit knop
- Eenvoudig in gebruik.
Afneembare douche- en sproeilans (2-in-1)
Brede douchestraal
Beweegbare sproeier (180 °)
- Voor een comfortabele en gemakkelijke bediening van het apparaat.
Met comfortabele en ruimtesparende opbergingsmogelijkheid
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|735 x 850 x 2130
Uitvoering
- Sproeipatroon: Douche
Toepassingen
- Zwembad
- Sproeien van de tuin
Reserveonderdelen Tuindouche met voet
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.