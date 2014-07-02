Bron pomp BP 4 Deep Well
BP 4 Deep Well besproeiingspomp - ideaal voor het gebruik van grondwater uit (diepe) bronnen. Met een robuuste, roestvrij stalen behuizing, een steunpoot als installatiehulp en een aparte aan-/uitknop.
De BP 4 Deep Well pomp is ideaal voor het gebruik van alternatieve waterbronnen. Hij is zowel geschikt voor het besproeien van je tuin en - in combinatie met een drukschakelaar - ook voor de wateraanvoer in het huishouden. Door grondwater te gebruiken uit uw eigen (diepe) bron rondom uw huis en in uw tuin zal u drinkbaar water besparen. De roestvrijstalen pompbehuizing en de aansluitingen met draad zijn zeer robuust. Een geïntegreerde voorfilter en de steunpoot beschermen de pomp op een betrouwbare manier tegen vervuiling in de wateraanvoer tijdens en na zijn installatie. Het meegeleverde touw van 15 m kan aan de pomp worden bevestigd waardoor hij veilig kan worden neergelaten in de schacht van de bron. Met de aan-/uitknop aan het uiteinde van de kabel kan de pomp comfortabel en veilig worden bediend. De meegeleverde set voor de slangaansluitng kan worden gebruikt om zowel slangen van 3/4" als van 1" zonder problemen aan te sluiten aan de pomp. De levering omvat eveneens geïntegreerde terugslagkleppen.
Kenmerken en voordelen
Roestvrijstalen pompbehuizing en aansluitingen met schroefdraadLangere levendsduur en schokbestendig
Inclusief aansluitstuk aan de pomp en terugslagkleppenSnelle aansluiting van 3/4"en 1" slangen aan de pomp.
Staande poot als hulp bij de installatieBetrouwbare bescherming tegen vuil bij het neerlaten en installeren van de pomp.
Aan/uit-knop aan kabeleinde
- Praktische en veilige bediening van de pomp
Inclusief bevestigingstouw van 15 m
- Om de pomp veilig te kunnen vasthouden
Geïntegreerd voorfilter
- Beschermt de pomp tegen vervuiling en verhoogt hierdoor de levensduur en een betrouwbare functionering.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|700
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 4600
|Opvoerhoogte (m)
|43
|Werkdruk (bar)
|max. 4,3
|Pompdiepte (m)
|max. 12
|Minimale diameter van de buis (mm)
|150
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|15
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Zilver
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|7,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|105 x 105 x 710
Verpakkingsinhoud
- Slangaansluiting in 1″, ¾″ met slang-clip
- Bevestigingstouw van 30 m. inbegrepen
Uitvoering
- Geïntegreerde terugslagklep
- Roestvrijstalen pompbehuizing en aansluitingen met schroefdraad
- Staande poot als hulp bij de installatie
- Geïntegreerd voorfilter
- Optie om bevestigingstouw te gebruiken
- Aparte aan-/uitknop aan het einde van de kabel
Toepassingen
- Tuin irrigatie uit putten
Accessoires
Reserveonderdelen BP 4 Deep Well
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.