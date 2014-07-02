Bron pomp BP 6 Deep Well
De BP 6 Deep Well besproeiingspomp met een bevestigingskabel van 30 m - ideaal voor het gebruik van grondwater uit (diepe) bronnen. Met een roestvrijstalen behuizing, een steunpoot als installatiehulp en een aparte aan-/uitknop.
Dankzij zijn aansluittouw van 30 m, is de BP 6 Deep Well pomp voorbestemd voor het aanleveren van water uit diepere bronnen. Of het nu gaat om het besproeien van je tuin of de interne aanvoer van water in combinatie met een drukschakelaar - met grondwater uit je eigen (diepe) bron, kun je liters drinkbaar water besparen in jouw huis en tuin. De pompbehuizing en de aansluitingen met draad zijn gemaakt uit roestvrijstaal en hierdoor uiterst robuust. Een geïntegreerde voorfilter en de steunpoot beschermen de pomp op een betrouwbare manier tegen vervuiling in de wateraanvoer tijdens en na zijn installatie. Het 30 m lange touw dat is inbgrepen bij de levering kan worden vastgemaakt aan de pomp om de pomp op die manier veilig neer te laten. Dankzij de aparte aan-/uit-knop aan het uiteinde van de kabel kan de pomp eenvoudig en veilig worden bediend. Dankzij de meegeleverde set voor de slangaansluiting, kunnen zowel slangen van 3/4" als van 1" probleemloos worden aangesloten aan de pomp. De levering omvat eveneens geïntegreerde terugslagkleppen.
Kenmerken en voordelen
Roestvrijstalen pompbehuizing en aansluitingen met schroefdraadLangere levendsduur en schokbestendig
Bevestigingstouw van 30 mVeilig gebruik zelfs bij dieper niveau
Inclusief aansluitstuk aan de pomp en terugslagkleppenSnelle aansluiting van 3/4"en 1" slangen aan de pomp.
Staande poot als hulp bij de installatie
- Betrouwbare bescherming tegen vuil bij het neerlaten en installeren van de pomp.
Aan/uit-knop aan kabeleinde
- Praktische en veilige bediening van de pomp
Inclusief bevestigingstouw van 30 m
- Om de pomp veilig te kunnen vasthouden
Geïntegreerd voorfilter
- Beschermt de pomp tegen vervuiling en verhoogt hierdoor de levensduur en een betrouwbare functionering.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|1000
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 5000
|Opvoerhoogte (m)
|55
|Werkdruk (bar)
|max. 5,5
|Pompdiepte (m)
|max. 27
|Minimale diameter van de buis (mm)
|150
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Aansluitdraad
|G1
|Stroomkabel (m)
|30
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Zilver
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|8,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|14,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|105 x 105 x 810
Verpakkingsinhoud
- Slangaansluiting in 1″, ¾″ met slang-clip
- inclusief kernmantellijn 30 m
Uitvoering
- Geïntegreerde terugslagklep
- Roestvrijstalen pompbehuizing en aansluitingen met schroefdraad
- Staande poot als hulp bij de installatie
- Geïntegreerd voorfilter
- Optie om bevestigingstouw te gebruiken
- Aparte aan-/uitknop aan het einde van de kabel
- Kabellengte 30 m
Toepassingen
- Tuin irrigatie uit putten
Accessoires
Reserveonderdelen BP 6 Deep Well
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.