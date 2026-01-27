Dompelpomp voor vuil water SP 11.000 Dirt
Met een pompcapaciteit tot 11.000 l/u betrouwbaar schoon en vuil water afvoeren en transporteren: met de compacte en robuuste vuilwaterpomp SP 11.000 Dirt inclusief vlotterschakelaar.
Regentonnen en vijvers snel leegpompen is geen probleem voor de SP 11.000 Dirt dompelpomp met een pompcapaciteit tot 11.000 liter per uur. Hij pompt betrouwbaar schoon en vuil water met vuildeeltjes tot 20 millimeter groot weg. Een optioneel verkrijgbare voorfilter beschermt de pomppropellor bij nog grotere vervuiling. Bovendien is de vuilwaterdompelpomp uitgerust met een vlotterschakelaar, die het apparaat afhankelijk van de waterstand in- en uitschakelt en zo ook tegen drooglopen beschermt. De vlotterschakelaar is vast te zetten zodat de pomp ook bij een laag waterpeil handmatig bediend kan worden tot een restwaterpeil van 25 millimeter. Andere extra's: de robuuste mechanische asafdichting voor een extra lange levensduur, een mogelijke gratis garantieverlenging tot 5 jaar (na registratie op Kärcher website) en de Quick Connect connector voor het snel aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen.
Kenmerken en voordelen
Keramische glijringafdichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
VlotterschakelaarSchakelt de pomp automatisch in en uit afhankelijk van het waterpeil, voorkomt drooglopen.
Quick ConnectConnector voor het snel en eenvoudig aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen of een G1 aansluiting.
Ontworpen voor vuil water
- Betrouwbaar wegpompen van water met vuildeeltjes tot een grootte van 20 millimeter.
Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te zetten
- Voor schakelen naar continu bedrijf.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabele handgreep en kan ook worden gebruikt om een touw vast te zetten.
Robuust en eenvoudig te bevestigen voorfilter als toebehoren
- Beschermt de pomp tegen vervuiling en voorkomt dat het pompwiel verstopt raakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|400
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 11000
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|7
|Werkdruk (bar)
|max. 0,7
|Korrelgrootte (mm)
|max. 20
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Min. restwater, handmatig (mm)
|25
|Resthoogte water (mm)
|25
|Aansluitdraad
|G1 1/2
|Aansluitschroefdraad drukzijde
|G1 / 2 binnendraad
|Stroomkabel (m)
|10
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|229 x 238 x 303
Verpakkingsinhoud
- Aansluitstuk slang: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor snel en eenvoudig slangen aansluiten
- Schakelen tussen handmatig/automatisch bedrijf: Mogelijkheid om vlotterschakelaar vast te zetten
- Vlotterschakelaar
- In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
- Keramische glijringafdichting van de voorkant.
Videos
Toepassingen
- Voor gebruik bij overstromingen
- Voor het wegpompen van water uit vijvers.