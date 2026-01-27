Regentonnen en vijvers snel leegpompen is geen probleem voor de SP 11.000 Dirt dompelpomp met een pompcapaciteit tot 11.000 liter per uur. Hij pompt betrouwbaar schoon en vuil water met vuildeeltjes tot 20 millimeter groot weg. Een optioneel verkrijgbare voorfilter beschermt de pomppropellor bij nog grotere vervuiling. Bovendien is de vuilwaterdompelpomp uitgerust met een vlotterschakelaar, die het apparaat afhankelijk van de waterstand in- en uitschakelt en zo ook tegen drooglopen beschermt. De vlotterschakelaar is vast te zetten zodat de pomp ook bij een laag waterpeil handmatig bediend kan worden tot een restwaterpeil van 25 millimeter. Andere extra's: de robuuste mechanische asafdichting voor een extra lange levensduur, een mogelijke gratis garantieverlenging tot 5 jaar (na registratie op Kärcher website) en de Quick Connect connector voor het snel aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen.