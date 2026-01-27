Dompelpomp voor vuil water SP 16.000 Dirt
Snel tot 16.000 l vuilwater per uur afvoeren en verpompen: met de robuuste vuilwaterpomp SP 16.000 Dirt inclusief in hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit.
Grotere watervolumes zijn zijn specialiteit: de vuilwaterpomp SP 16.000 Dirt met een maximale opbrengst van 16.000 l/u pompt betrouwbaar vuil water met vuildeeltjes tot 20 millimeter groot, bijvoorbeeld uit vijvers of ondergelopen kelders. Bij sterke vervuiling beschermt een optioneel verkrijgbaar voorfilter tegen verstoppingen. Voor een langere levensduur werd de uit de professionele sector bekende mechanische asafdichting geplaatst. De dompelpomp heeft een vlotterschakelaar om hem automatisch in en uit te schakelen. De vlotter is ook bevestigd aan een rail en kan verticaal worden versteld. Hierdoor kan er minder water worden gepompt. In de handmatige modus kan hij zelfs tot een restwaterpeil van 25 millimeter leeglopen. En het Quick Connect-aansluitstuk maakt een bijzonder snelle en ongecompliceerde aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen mogelijk. Na registratie op onze website ben je zelfs verzekerd van gratis 5 jaar garantie op je pomp.
Kenmerken en voordelen
Keramische glijringafdichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
In hoogte verstelbare vlotterschakelaarMeer flexibiliteit bij instellen van in- en uitschakelpunt van de pompen en voorkomt drooglopen.
Quick ConnectConnector voor het snel en eenvoudig aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen of een G1 aansluiting.
Ontworpen voor vuil water
- Betrouwbaar wegpompen van water met vuildeeltjes tot een grootte van 20 millimeter.
Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te zetten
- Voor schakelen naar continu bedrijf.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabele handgreep en kan ook worden gebruikt om een touw vast te zetten.
Robuust en eenvoudig te bevestigen voorfilter als toebehoren
- Beschermt de pomp tegen vervuiling en voorkomt dat het pompwiel verstopt raakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|550
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 16000
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|8
|Werkdruk (bar)
|max. 0,8
|Korrelgrootte (mm)
|max. 20
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Min. restwater, handmatig (mm)
|25
|Resthoogte water (mm)
|25
|Aansluitdraad
|G1 1/2
|Aansluitschroefdraad drukzijde
|G1 / 2 binnendraad
|Stroomkabel (m)
|10
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|229 x 238 x 303
Verpakkingsinhoud
- Aansluitstuk slang: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor snel en eenvoudig slangen aansluiten
- Schakelen tussen handmatig/automatisch bedrijf: Mogelijkheid om vlotterschakelaar vast te zetten
- In hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit
- In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
- Keramische glijringafdichting van de voorkant.
Videos
Toepassingen
- Voor het wegpompen van water uit vijvers.
- Voor gebruik bij overstromingen
Accessoires
Reserveonderdelen SP 16.000 Dirt
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.