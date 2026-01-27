Platte dompelpomp voor vuil water SP 16.000 Dual
Verplaatst tot 16.000 l/u schoon en vuil water: de robuuste dompelpomp SP 16.000 Dual met 2-in-1-functie voor vuil water, 1 mm vlakzuiging en in hoogte verstelbare vlotterschakelaar.
De robuuste dompelpomp SP 16.000 Dual kan dankzij de 2-in-1-functie zowel voor schoon als voor vuil water worden gebruikt en pompt betrouwbaar vuil water met vuildeeltjes tot 20 millimeter groot weg. En voor dweildroge resultaten tot 1 millimeter kan de variabele filter snel worden omgeschakeld van vuilwaterstand naar vlakzuigen. Met een maximale capaciteit van 16.000 l/u is de SP 16.000 Dual ideaal voor het wegpompen van water uit ondergelopen kelders, vijvers of zwembaden. De uit de professionele sector bekende mechanische asafdichting zorgt voor een bijzonder lange levensduur van de pomp. Het kan automatisch worden in- en uitgeschakeld met behulp van een vlotterschakelaar. De vlotter is ook op een rail gemonteerd en kan verticaal worden afgesteld voor vlakpompen. En dankzij de Quick Connect aansluiting gaat het aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen bijzonder snel en eenvoudig. Na registratie op onze website ben je zelfs verzekerd van gratis 5 jaar garantie op je pomp.
Kenmerken en voordelen
Keramische glijringafdichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
Twee-in-een functieVoor vuil water en vlakke afzuiging tot 1 mm. Kies de gewenste modus door eenvoudig de filter aan te passen.
In hoogte verstelbare vlotterschakelaarMeer flexibiliteit bij instellen van in- en uitschakelpunt van de pompen en voorkomt drooglopen.
Quick Connect
- Connector voor het snel en eenvoudig aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen of een G1 aansluiting.
Ontworpen voor vuil water
- Betrouwbaar wegpompen van water met vuildeeltjes tot een grootte van 20 millimeter.
Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te zetten
- Voor schakelen naar continu bedrijf.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabele handgreep en kan ook worden gebruikt om een touw vast te zetten.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|550
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 16000
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|9
|Werkdruk (bar)
|max. 0,9
|Korrelgrootte (mm)
|max. 20
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Min. restwater, handmatig (mm)
|1
|Resthoogte water (mm)
|1
|Aansluitdraad
|G1 1/2
|Aansluitschroefdraad drukzijde
|G1 / 2 binnendraad
|Stroomkabel (m)
|10
|Spanning (V)
|230 / 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|237 x 241 x 279
Verpakkingsinhoud
- Aansluitstuk slang: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor snel en eenvoudig slangen aansluiten
- Schakelen tussen handmatig/automatisch bedrijf: Mogelijkheid om vlotterschakelaar vast te zetten
- Twee-in-een functie
- In hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit
- Keramische glijringafdichting van de voorkant.
- In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
Videos
Toepassingen
- Voor het wegpompen van water uit vijvers.
- Voor gebruik bij overstromingen
- Voor waterschade in woning en kelder (lek in wasmachine, opkomend grondwater)
- Voor het wegpompen van water uit zwembaden