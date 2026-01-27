De robuuste dompelpomp SP 16.000 Dual kan dankzij de 2-in-1-functie zowel voor schoon als voor vuil water worden gebruikt en pompt betrouwbaar vuil water met vuildeeltjes tot 20 millimeter groot weg. En voor dweildroge resultaten tot 1 millimeter kan de variabele filter snel worden omgeschakeld van vuilwaterstand naar vlakzuigen. Met een maximale capaciteit van 16.000 l/u is de SP 16.000 Dual ideaal voor het wegpompen van water uit ondergelopen kelders, vijvers of zwembaden. De uit de professionele sector bekende mechanische asafdichting zorgt voor een bijzonder lange levensduur van de pomp. Het kan automatisch worden in- en uitgeschakeld met behulp van een vlotterschakelaar. De vlotter is ook op een rail gemonteerd en kan verticaal worden afgesteld voor vlakpompen. En dankzij de Quick Connect aansluiting gaat het aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen bijzonder snel en eenvoudig. Na registratie op onze website ben je zelfs verzekerd van gratis 5 jaar garantie op je pomp.