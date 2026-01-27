Dompelpomp voor vuil water SP 16.000 Flood Box
De Kärcher SP 16.000 Flood Box voor calamiteiten zoals lekkage of overstroming: met vuilwaterpomp, stoffen slang en een grofmazige draagbox die als voorfilter kan worden gebruikt.
De Kärcher SP 16.000 Box is de ideale oplossing voor het wegpompen van grote hoeveelheden water wanneer er snel iets moet gebeuren bij overstromingen in huis en kelder. De doos bevat alles wat je nodig hebt voor een snelle oplossing. Met de krachtige vuilwaterpomp SP 16.000 kan tot 16.000 liter per uur worden weggepompt. De vuildeeltjes in het water kunnen wel 20 millimeter groot zijn. Bij sterkere vervuiling, zoals bij overstromingen, kan de bak met zijn grove mazen zelf als extra voorfilter worden gebruikt - en zo de pomppropellor beschermen tegen verstopping. Met het Quick Connect-aansluitstuk kan de in de set meegeleverde 1 1/4"-slang van textiel bijzonder snel en eenvoudig worden aangesloten. Omdat de slangklem een vleugelschroef heeft, kan hij zelfs zonder gereedschap worden aangesloten. De 10 meter lange slang is ideaal voor het transporteren van grote hoeveelheden water. Hij kan plat worden opgerold en is daardoor bijzonder ruimtebesparend in de box opgeborgen. Na registratie op onze website ben je zelfs verzekerd van gratis 5 jaar garantie op je pomp.
Kenmerken en voordelen
Gebruiksklare dompelpompsetBox bevat alles voor snelle en veeleisende toepassingen in vuil water.
Keramische glijringafdichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
Praktische kunststof box met mazenPomp box fungeert als draagbox en als extra voorfilter voor zeer vervuild water.
In hoogte verstelbare vlotterschakelaar
- Meer flexibiliteit bij instellen van in- en uitschakelpunt van de pompen en voorkomt drooglopen.
Quick Connect
- Connector voor het snel en eenvoudig aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen of een G1 aansluiting.
Ontworpen voor vuil water
- Betrouwbaar wegpompen van water met vuildeeltjes tot een grootte van 20 millimeter.
1 1/4" afwateringsslang
- Grotere diameter voor betere doorstroming.
Inclusief roestvrijstalen slangklem met vleugelmoer
- Aansluiten zonder gereedschap.
Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te zetten
- Voor schakelen naar continu bedrijf.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabele handgreep en kan ook worden gebruikt om een touw vast te zetten.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|550
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 16000
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|8
|Werkdruk (bar)
|max. 0,8
|Korrelgrootte (mm)
|max. 20
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Min. restwater, handmatig (mm)
|25
|Resthoogte water (mm)
|25
|Aansluitdraad
|G1 1/2
|Aansluitschroefdraad drukzijde
|G1 / 2 binnendraad
|Stroomkabel (m)
|10
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|8,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|229 x 238 x 303
Verpakkingsinhoud
- Aansluitstuk slang: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
- Inclusief 10 m stoffen slang (1 ¼")
- Inclusief roestvrijstalen slangklem
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor snel en eenvoudig slangen aansluiten
- Schakelen tussen handmatig/automatisch bedrijf: Mogelijkheid om vlotterschakelaar vast te zetten
- In hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit
- In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
- Keramische glijringafdichting van de voorkant.
Toepassingen
- Voor gebruik bij overstromingen
- Voor het wegpompen van water uit vijvers.