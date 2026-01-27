De Kärcher SP 16.000 Box is de ideale oplossing voor het wegpompen van grote hoeveelheden water wanneer er snel iets moet gebeuren bij overstromingen in huis en kelder. De doos bevat alles wat je nodig hebt voor een snelle oplossing. Met de krachtige vuilwaterpomp SP 16.000 kan tot 16.000 liter per uur worden weggepompt. De vuildeeltjes in het water kunnen wel 20 millimeter groot zijn. Bij sterkere vervuiling, zoals bij overstromingen, kan de bak met zijn grove mazen zelf als extra voorfilter worden gebruikt - en zo de pomppropellor beschermen tegen verstopping. Met het Quick Connect-aansluitstuk kan de in de set meegeleverde 1 1/4"-slang van textiel bijzonder snel en eenvoudig worden aangesloten. Omdat de slangklem een ​​vleugelschroef heeft, kan hij zelfs zonder gereedschap worden aangesloten. De 10 meter lange slang is ideaal voor het transporteren van grote hoeveelheden water. Hij kan plat worden opgerold en is daardoor bijzonder ruimtebesparend in de box opgeborgen. Na registratie op onze website ben je zelfs verzekerd van gratis 5 jaar garantie op je pomp.