De krachtigste dompelpomp voor schoon water van Kärcher pompt tot 17.000 liter helder tot licht vervuild water per uur en is daarom perfect voor zwembaden, afvoerschachten en waterschade in huis. Bij sterke vervuiling en ter bescherming van de pomp-propellor adviseren wij het meegeleverde RVS voorfilter te gebruiken. De robuuste roestvrijstalen behuizing en de mechanische asafdichting maken de pomp bijzonder duurzaam. Optioneel kan de garantie gratisverlengd worden tot 5 jaar, je hoeft je pomp hier alleen maar voor te registreren op deze website. De vlakzuigende dompelpomp is voorzien van een traploos instelbare niveausensor die de pomp direct start als deze in contact komt met water. Daarnaast heeft de SP 17.000 Flat Level Sensor inklapbare voeten, waardoor de dompelpomp start bij een waterstand van 7 millimeter. Met de schakelaar kan de pomp worden ingesteld op continu bedrijf in handmatige modus. Zowel in continubedrijf als in automatische modus pompt hij af tot een restwaterniveau van 1 millimeter, afhankelijk van hoe de niveausensor is ingesteld. Bovendien maakt de Quick Connect-aansluiting een bijzonder eenvoudige aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen mogelijk.