Platte dompelpomp SP 17.000 Flat Level Sensor
Ideaal voor maximaal 17.000 liter schoon water per uur: de krachtige dompelpomp SP 17.000 Flat Level Sensor met 1 mm vlakke zuigkracht, niveausensor en automatische handschakelaar. Inclusief voorfilter.
De krachtigste dompelpomp voor schoon water van Kärcher pompt tot 17.000 liter helder tot licht vervuild water per uur en is daarom perfect voor zwembaden, afvoerschachten en waterschade in huis. Bij sterke vervuiling en ter bescherming van de pomp-propellor adviseren wij het meegeleverde RVS voorfilter te gebruiken. De robuuste roestvrijstalen behuizing en de mechanische asafdichting maken de pomp bijzonder duurzaam. Optioneel kan de garantie gratisverlengd worden tot 5 jaar, je hoeft je pomp hier alleen maar voor te registreren op deze website. De vlakzuigende dompelpomp is voorzien van een traploos instelbare niveausensor die de pomp direct start als deze in contact komt met water. Daarnaast heeft de SP 17.000 Flat Level Sensor inklapbare voeten, waardoor de dompelpomp start bij een waterstand van 7 millimeter. Met de schakelaar kan de pomp worden ingesteld op continu bedrijf in handmatige modus. Zowel in continubedrijf als in automatische modus pompt hij af tot een restwaterniveau van 1 millimeter, afhankelijk van hoe de niveausensor is ingesteld. Bovendien maakt de Quick Connect-aansluiting een bijzonder eenvoudige aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen mogelijk.
Kenmerken en voordelen
Keramische glijringafdichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
Level SensorVoor continu variabele instelling van in- en uitschakelpunt van de pompen.
Quick ConnectAansluitdraad voor snel en gemakkelijk aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen.
Inklapbare voetjes
- Schakelen van normaal bedrijf met een hogere capaciteit naar opname tot 1 mm met een dweildroog resultaat.
Automatische ventilatie
- De pomp begint te werken in handmatige modus vanaf een waterpeil van 7 mm.
Schakelaar automatisch/handmatig
- Voor schakelen tussen automatische en handmatige modus.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabele handgreep en kan ook worden gebruikt om een touw vast te zetten.
Robuuste en eenvoudig te bevestigen roestvrijstalen voorfilter
- Beschermt de pomp tegen vervuiling en voorkomt dat het pompwiel verstopt raakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|550
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 17000
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|9
|Werkdruk (bar)
|max. 0,9
|Vlakafzuiging tot een diepte van (mm)
|1
|Korrelgrootte (mm)
|max. 5
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Nalooptijd (s)
|15
|Min. restwater, handmatig (mm)
|1
|Resthoogte water (mm)
|1
|Aansluitdraad
|G1 1/2
|Aansluitschroefdraad drukzijde
|G1 / 2 binnendraad
|Stroomkabel (m)
|10
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|238 x 293 x 356
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,3
Verpakkingsinhoud
- Afneembaar roestvrijstalen voorfilter
- Aansluitstuk slang: 1 '', 1 1/4 '', 1 1/2 '' incl. terugslagklep
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor snel en eenvoudig slangen aansluiten
- Schakelen tussen handmatig/automatisch bedrijf: Pomp inschakelen
- Schakelen naar vlakafzuiging
- Level Sensor: Waterpeil continu instelbaar
- Keramische glijringafdichting van de voorkant.
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
Videos
Toepassingen
- Voor waterschade in woning en kelder (lek in wasmachine, opkomend grondwater)
- Voor het wegpompen van water uit zwembaden
- Voor installatie in afwateringsschachten.