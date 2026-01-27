Dompelpomp voor vuil water SP 22.000 Dirt
22.000 liter per uur, robuust en betrouwbaar: de vuilwaterdompelpomp SP 22.000 Dirt met geïntegreerd voorfilter en in hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit.
De SP 22.000 Dirt is de krachtigste vuilwaterdompelpomp van Kärcher. Met tot 22.000 l/u is hij perfect voor bijzonder veeleisende afwateringstaken zoals grote tuinvijvers, ondergelopen kelders of ondergelopen bouwputten. De vuildeeltjes kunnen wel 30 millimeter groot zijn. Als er kans is op verstopping door groter vuil, kan het geïntegreerde roestvrijstalen voorfilter naar beneden worden getrokken om de pompwaaier te beschermen. De mechanische asafdichting, die ook in de professionele sector wordt gebruikt, zorgt voor een extra lange levensduur. Optioneel kan de garantie verlengd worden tot 5 jaar. De vlotterschakelaar maakt andere praktische functies mogelijk: hij schakelt de pomp automatisch in en uit afhankelijk van het waterpeil, voorkomt drooglopen en is in hoogte verstelbaar. Bovendien kan hij zo worden vastgezet dat de dompelpomp ook continu kan leegpompen tot een restwaterpeil van 35 millimeter. Bovendien maakt het Quick Connect-aansluitstuk een snelle aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen mogelijk.
Kenmerken en voordelen
Keramische glijringafdichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
In hoogte verstelbare vlotterschakelaarMeer flexibiliteit bij instellen van in- en uitschakelpunt van de pompen en voorkomt drooglopen.
Quick ConnectAansluitdraad voor snel en gemakkelijk aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen.
Ontworpen voor vuil water
- Betrouwbaar wegpompen van water met vuildeeltjes tot een grootte van 30 millimeter.
Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te zetten
- Voor schakelen naar continu bedrijf.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabele handgreep en kan ook worden gebruikt om een touw vast te zetten.
Robuuste en geïntegreerde roestvrijstalen voorfilter
- Beschermt de pomp tegen vervuiling en voorkomt dat het pompwiel verstopt raakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|750
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 22000
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|8
|Werkdruk (bar)
|max. 0,8
|Korrelgrootte (mm)
|max. 30
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Min. restwater, handmatig (mm)
|35
|Resthoogte water (mm)
|35
|Aansluitdraad
|G1 1/2
|Aansluitschroefdraad drukzijde
|G1 / 2 binnendraad
|Stroomkabel (m)
|10
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|230 x 291 x 354
Verpakkingsinhoud
- Aansluitstuk slang: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor snel en eenvoudig slangen aansluiten
- Schakelen tussen handmatig/automatisch bedrijf: Mogelijkheid om vlotterschakelaar vast te zetten
- In hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit
- Geïntegreerde roestvrijstalen voorfilter
- In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
- Keramische glijringafdichting van de voorkant.
Toepassingen
- Voor het wegpompen van water uit vijvers.
- Voor gebruik bij overstromingen
- Voor waterafvoer bij opgravingen tot max. 100 m³
Accessoires
Reserveonderdelen SP 22.000 Dirt
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.