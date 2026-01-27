Een individueel instelbare niveausensor start de vuilwaterpomp SP 22.000 Dirt Level Sensor onmiddellijk wanneer deze in contact komt met water. Als het waterniveau weer onder de niveausensor zakt, stopt de pomp automatisch na 15 seconden. De extreem krachtige dompelpomp is ideaal voor het leegpompen van bijvoorbeeld grote vijvers, ondergelopen kelders of ondergelopen bouwputten, omdat hij sterk vervuild water (vuildeeltjes tot 30 mm groot) betrouwbaar kan wegpompen tot 22.000 l/u. Als het water nog meer vervuild is, dient het geïntegreerde en neerklapbare roestvrijstalen voorfilter als bescherming tegen verstoppingen. De dompelpomp kan ook op continu bedrijf worden geschakeld met behulp van de automatische/handmatige schakelaar. Hij pompt betrouwbaar tot een restwaterpeil van 35 millimeter - zowel in continubedrijf als in automatische modus, met de juiste instelling van de niveausensor. Met het Quick Connect aansluitstuk kunnen 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen snel en eenvoudig worden aangesloten. Dankzij de RVS behuizing en robuuste mechanische asafdichting heeft de pomp een bijzonder lange levensduur. Na registratie op de Kärcher website profiteer je zelfs gratis van 5 jaar garantie.