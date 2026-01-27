Dompelpomp voor vuil water SP 22.000 Dirt Level Sensor
Met niveausensor en geïntegreerd voorfilter: de vuilwaterdompelpomp SP 22.000 Dirt Level Sensor verpompt tot 22.000 liter per uur voor veeleisende afvoertaken van vuil water.
Een individueel instelbare niveausensor start de vuilwaterpomp SP 22.000 Dirt Level Sensor onmiddellijk wanneer deze in contact komt met water. Als het waterniveau weer onder de niveausensor zakt, stopt de pomp automatisch na 15 seconden. De extreem krachtige dompelpomp is ideaal voor het leegpompen van bijvoorbeeld grote vijvers, ondergelopen kelders of ondergelopen bouwputten, omdat hij sterk vervuild water (vuildeeltjes tot 30 mm groot) betrouwbaar kan wegpompen tot 22.000 l/u. Als het water nog meer vervuild is, dient het geïntegreerde en neerklapbare roestvrijstalen voorfilter als bescherming tegen verstoppingen. De dompelpomp kan ook op continu bedrijf worden geschakeld met behulp van de automatische/handmatige schakelaar. Hij pompt betrouwbaar tot een restwaterpeil van 35 millimeter - zowel in continubedrijf als in automatische modus, met de juiste instelling van de niveausensor. Met het Quick Connect aansluitstuk kunnen 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen snel en eenvoudig worden aangesloten. Dankzij de RVS behuizing en robuuste mechanische asafdichting heeft de pomp een bijzonder lange levensduur. Na registratie op de Kärcher website profiteer je zelfs gratis van 5 jaar garantie.
Kenmerken en voordelen
Keramische glijringafdichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
Level SensorVoor continu variabele instelling van in- en uitschakelpunt van de pompen.
Quick ConnectAansluitdraad voor snel en gemakkelijk aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen.
Ontworpen voor vuil water
- Betrouwbaar wegpompen van water met vuildeeltjes tot een grootte van 30 millimeter.
Schakelaar automatisch/handmatig
- Voor schakelen tussen automatische en handmatige modus.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabele handgreep en kan ook worden gebruikt om een touw vast te zetten.
Robuuste en geïntegreerde roestvrijstalen voorfilter
- Beschermt de pomp tegen vervuiling en voorkomt dat het pompwiel verstopt raakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|750
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 22000
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|8
|Werkdruk (bar)
|max. 0,8
|Korrelgrootte (mm)
|max. 30
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Nalooptijd (s)
|15
|Min. restwater, handmatig (mm)
|35
|Resthoogte water (mm)
|35
|Aansluitdraad
|G1 1/2
|Aansluitschroefdraad drukzijde
|G1 / 2 binnendraad
|Stroomkabel (m)
|10
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|7,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|238 x 293 x 354
Verpakkingsinhoud
- Aansluitstuk slang: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor snel en eenvoudig slangen aansluiten
- Schakelen tussen handmatig/automatisch bedrijf: Pomp inschakelen
- Level Sensor: Waterpeil continu instelbaar
- Geïntegreerde roestvrijstalen voorfilter
- In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
- Keramische glijringafdichting van de voorkant.
- roestvrijstalen behuizing
Videos
Toepassingen
- Voor het wegpompen van water uit vijvers.
- Voor gebruik bij overstromingen
- Voor waterafvoer bij opgravingen tot max. 100 m³