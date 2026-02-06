Dompelpomp voor vuil water SP 22.000 Flood Box
De Kärcher SP 22.000 Flood Box voor calamiteiten zoals overstroming of lekkages: met afvalwaterpomp, stoffen slang en een grofmazige draagbox die als voorfilter kan worden gebruikt.
Als er bij overstromingen in huis en kelder snel iets moet gebeuren, is de Kärcher SP 22.000 Flood Box de ideale oplossing om grote hoeveelheden water weg te pompen. De doos bevat alles wat je nodig hebt voor een snelle implementatie. Met de krachtige vuilwaterpomp SP 22.000 kan tot 22.000 liter per uur worden weggepompt. De vuildeeltjes in het water kunnen wel 20 millimeter groot zijn. Bij sterkere vervuiling, zoals bij overstromingen, kan de bak met zijn grove mazen zelf als extra voorfilter worden gebruikt - en zo de pompwaaier beschermen tegen verstopping. Met het Quick Connect-aansluitstuk kan de in de set meegeleverde 1 1/4"-slang van textiel bijzonder snel en eenvoudig worden aangesloten. Omdat de slangklem een vleugelschroef heeft, kan hij zelfs zonder gereedschap worden aangesloten. De 10 meter lange slang is ideaal voor het transporteren van grote hoeveelheden water. Hij kan plat worden opgerold en is daardoor bijzonder ruimtebesparend in de box opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Gebruiksklare dompelpompsetBox bevat alles voor snelle en veeleisende toepassingen in vuil water.
Keramische glijringafdichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
Praktische kunststof box met mazenPomp box fungeert als draagbox en als extra voorfilter voor zeer vervuild water.
In hoogte verstelbare vlotterschakelaar
- Meer flexibiliteit bij instellen van in- en uitschakelpunt van de pompen en voorkomt drooglopen.
Quick Connect
- Aansluitdraad voor snel en gemakkelijk aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen.
Ontworpen voor vuil water
- Betrouwbaar wegpompen van water met vuildeeltjes tot een grootte van 30 millimeter.
1 1/4" afwateringsslang
- Grotere diameter voor betere doorstroming.
Inclusief roestvrijstalen slangklem met vleugelmoer
- Aansluiten zonder gereedschap.
Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te zetten
- Voor schakelen naar continu bedrijf.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabele handgreep en kan ook worden gebruikt om een touw vast te zetten.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|750
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 22000
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|8
|Werkdruk (bar)
|max. 0,8
|Korrelgrootte (mm)
|max. 30
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Min. restwater, handmatig (mm)
|35
|Resthoogte water (mm)
|35
|Aansluitdraad
|G1 1/2
|Aansluitschroefdraad drukzijde
|G1 / 2 binnendraad
|Stroomkabel (m)
|10
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|6,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|9,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|230 x 291 x 354
Verpakkingsinhoud
- Aansluitstuk slang: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
- Inclusief 10 m stoffen slang (1 ¼")
- Inclusief roestvrijstalen slangklem
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor snel en eenvoudig slangen aansluiten
- Schakelen tussen handmatig/automatisch bedrijf: Mogelijkheid om vlotterschakelaar vast te zetten
- In hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit
- In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
- Keramische glijringafdichting van de voorkant.
Toepassingen
- Voor gebruik bij overstromingen
- Voor het wegpompen van water uit vijvers.
Accessoires
Reserveonderdelen SP 22.000 Flood Box
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.