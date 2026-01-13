Dompelpomp voor vuil water SP 5 Dirt
Snel tot 9.500 liter vuil water per uur weg- en overpompen: met de robuuste SP 5 Dirt vuilwaterpomp met in hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit.
Grotere watervolumes zijn de specialiteit van de SP 5 Dirt vuilwaterpomp met een maximale capaciteit van 9.500 l/u. Water met vuildeeltjes tot een grootte van 20 millimeter wordt betrouwbaar weggepompt uit vijvers en ondergelopen kelders. Bij een grotere korrelgrootte beschermt een optionele voorfilter tegen verstoppingen. De keramische glijringafdichting in de pomp is bekend van de professionele sector en staat garant voor een extra lange levensduur. De dompelpomp heeft een vlotterschakelaar die de pomp automatisch in- en uitschakelt. Deze schakelaar is bevestigd aan een rail en is in hoogte verstelbaar. Zo kan water tot een lager peil worden weggepompt. In de handmatige modus kan de pomp zelfs tot een waterpeil van 25 millimeter doorpompen. En op de Quick Connect-aansluitdraad kunnen 1 1/4" slangen snel en gemakkelijk worden aangesloten.
Kenmerken en voordelen
Keramische glijringafdichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
In hoogte verstelbare vlotterschakelaarMeer flexibiliteit bij instellen van in- en uitschakelpunt van de pompen en voorkomt drooglopen.
Quick ConnectAansluitdraad voor snel en gemakkelijk aansluiten van 1 1/4" slangen op de pomp.
Ontworpen voor vuil water
- Betrouwbaar wegpompen van water met vuildeeltjes tot een grootte van 20 millimeter.
Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te zetten
- Voor schakelen naar continu bedrijf.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabele handgreep en kan ook worden gebruikt om een touw vast te zetten.
Robuust en eenvoudig te bevestigen voorfilter als toebehoren
- Beschermt de pomp tegen vervuiling en voorkomt dat het pompwiel verstopt raakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|500
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 9500
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|7
|Werkdruk (bar)
|max. 0,7
|Korrelgrootte (mm)
|max. 20
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Min. restwater, handmatig (mm)
|25
|Resthoogte water (mm)
|25
|Aansluitdraad
|G1
|Aansluitschroefdraad drukzijde
|G1 binnendraad
|Stroomkabel (m)
|10
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|4,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|229 x 238 x 303
Verpakkingsinhoud
- Aansluitstuk slang: 1 1/4''
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor snel en eenvoudig slangen aansluiten
- Schakelen tussen handmatig/automatisch bedrijf: Mogelijkheid om vlotterschakelaar vast te zetten
- In hoogte verstelbare vlotterschakelaar voor meer flexibiliteit
- In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
- Keramische glijringafdichting van de voorkant.
Toepassingen
- Voor het wegpompen van water uit vijvers.
- Voor gebruik bij overstromingen
Accessoires
