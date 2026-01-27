Platte dompelpomp SP 9.000 Flat
Capaciteit tot 9.000 l/u en pompt tot 1 mm dweildroog: de dompelpomp SP 9.000 Flat is de compacte instappomp voor helder tot licht vervuild water.
De SP 9.000 Vlakzuigende dompelpomp helpt betrouwbaar bij het verpompen van helder of licht vervuild water met vuildeeltjes tot 5 millimeter groot. Met tot 9.000 l/u is hij ideaal voor het leegpompen van kleinere zwembaden of ondergelopen kelders als gevolg van binnendringend grondwater of lekkages van wasmachines. Een robuuste mechanische asafdichting maakt de pomp extra duurzaam. Een gratis garantieverlenging tot 5 jaar is optioneel mogelijk, na registratie op de Kärcher website. Een vlotterschakelaar schakelt de pomp afhankelijk van het waterpeil in en uit en voorkomt zo ook drooglopen. En dankzij de mogelijkheid om de vlotter vast te zetten, kan hij continu worden gebruikt, zelfs als het waterpeil laag is. De SP 9.000 Flat heeft ook opklapbare voeten, die kunnen worden uitgeklapt om een hogere transportcapaciteit te bereiken. Bij ingeklapte voeten start de schoonwater-dompelpomp bij een waterstand van 7 millimeter en pompt bij continubedrijf tot 1 millimeter dweildroog. En met de Quick Connect connector kunnen 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen snel en eenvoudig worden aangesloten.
Kenmerken en voordelen
Keramische glijringafdichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
VlotterschakelaarSchakelt de pomp automatisch in en uit afhankelijk van het waterpeil, voorkomt drooglopen.
Quick ConnectConnector voor het snel en eenvoudig aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen of een G1 aansluiting.
Inklapbare voetjes
- Schakelen van normaal bedrijf met een hogere capaciteit naar opname tot 1 mm met een dweildroog resultaat.
Automatische ventilatie
- De pomp begint te werken in de handmatige modus vanaf een waterpeil van 7 mm.
Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te zetten
- Voor schakelen naar continu bedrijf.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabele handgreep en kan ook worden gebruikt om een touw vast te zetten.
Robuust en eenvoudig te bevestigen voorfilter als toebehoren
- Beschermt de pomp tegen vervuiling en voorkomt dat het pompwiel verstopt raakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|280
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 9000
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|6
|Werkdruk (bar)
|max. 0,6
|Vlakafzuiging tot een diepte van (mm)
|1
|Korrelgrootte (mm)
|max. 5
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Min. restwater, handmatig (mm)
|1
|Resthoogte water (mm)
|1
|Aansluitdraad
|G1 1/2
|Aansluitschroefdraad drukzijde
|G1 / 2 binnendraad
|Stroomkabel (m)
|10
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|227 x 240 x 262
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,5
Verpakkingsinhoud
- Aansluitstuk slang: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor snel en eenvoudig slangen aansluiten
- Schakelen tussen handmatig/automatisch bedrijf: Mogelijkheid om vlotterschakelaar vast te zetten
- Schakelen naar vlakafzuiging
- Vlotterschakelaar
- Keramische glijringafdichting van de voorkant.
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
Toepassingen
- Voor waterschade in woning en kelder (lek in wasmachine, opkomend grondwater)
- Voor het wegpompen van water uit zwembaden