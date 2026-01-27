De SP 9.000 Vlakzuigende dompelpomp helpt betrouwbaar bij het verpompen van helder of licht vervuild water met vuildeeltjes tot 5 millimeter groot. Met tot 9.000 l/u is hij ideaal voor het leegpompen van kleinere zwembaden of ondergelopen kelders als gevolg van binnendringend grondwater of lekkages van wasmachines. Een robuuste mechanische asafdichting maakt de pomp extra duurzaam. Een gratis garantieverlenging tot 5 jaar is optioneel mogelijk, na registratie op de Kärcher website. Een vlotterschakelaar schakelt de pomp afhankelijk van het waterpeil in en uit en voorkomt zo ook drooglopen. En dankzij de mogelijkheid om de vlotter vast te zetten, kan hij continu worden gebruikt, zelfs als het waterpeil laag is. De SP 9.000 Flat heeft ook opklapbare voeten, die kunnen worden uitgeklapt om een ​​hogere transportcapaciteit te bereiken. Bij ingeklapte voeten start de schoonwater-dompelpomp bij een waterstand van 7 millimeter en pompt bij continubedrijf tot 1 millimeter dweildroog. En met de Quick Connect connector kunnen 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen snel en eenvoudig worden aangesloten.