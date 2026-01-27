Dompelpomp voor vuil water SP 9.500 Dirt
Robuust en betrouwbaar: de dompelpomp SP 9.500 Dirt met een pompcapaciteit van max. 9.500 l/h inclusief vlotterschakelaar is de compacte instappomp voor het overpompen en wegpompen van vuil water.
Met een maximale pompcapaciteit van 9.500 l/u is de SP 9.500 Dirt het perfecte instapmodel voor het snel leegpompen of overpompen van regentonnen en vijvers. Hij pompt betrouwbaar schoon en vuil water met vuildeeltjes tot 20 millimeter groot. Bij sterke vervuiling kan ook een optioneel verkrijgbaar voorfilter worden aangebracht, die de pompventilator beschermt tegen verstopping door bijvoorbeeld takken. De uit de professionele branche bekende mechanische asafdichting die in alle dompelpompen is ingebouwd, garandeert bovendien een extra lange levensduur van de pomp. Na registratie op de website van Kärcher kan de garantie zelfs gratis verlengd worden tot 5 jaar. De vuilwaterdompelpomp is bovendien uitgerust met een vlotterschakelaar, die het apparaat afhankelijk van de waterstand in- en uitschakelt en zo ook drooglopen voorkomt. En dankzij de mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te zetten kan de pomp ook gebruikt worden bij een laag waterpeil tot een restwaterpeil van 25 millimeter. Ook praktisch: het Quick Connect-aansluitstuk maakt een bijzonder snelle en ongecompliceerde aansluiting van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen mogelijk.
Kenmerken en voordelen
Keramische glijringafdichting van de voorkant.Voor een extra lange gebruiksduur.
VlotterschakelaarSchakelt de pomp automatisch in en uit afhankelijk van het waterpeil, voorkomt drooglopen.
Quick ConnectConnector voor het snel en eenvoudig aansluiten van 1", 1 1/4" en 1 1/2" slangen of een G1 aansluiting.
Ontworpen voor vuil water
- Betrouwbaar wegpompen van water met vuildeeltjes tot een grootte van 20 millimeter.
Mogelijkheid om de vlotterschakelaar vast te zetten
- Voor schakelen naar continu bedrijf.
Comfortabele draaggreep
- Comfortabele handgreep en kan ook worden gebruikt om een touw vast te zetten.
Robuust en eenvoudig te bevestigen voorfilter als toebehoren
- Beschermt de pomp tegen vervuiling en voorkomt dat het pompwiel verstopt raakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|280
|Wateropbrengst max. (l/u)
|< 9500
|Aanvoertemperatuur (°C)
|max. 35
|Opvoerhoogte (m)
|6
|Werkdruk (bar)
|max. 0,6
|Korrelgrootte (mm)
|max. 20
|Pompdiepte (m)
|max. 7
|Min. restwater, handmatig (mm)
|25
|Resthoogte water (mm)
|25
|Aansluitdraad
|G1 1/2
|Aansluitschroefdraad drukzijde
|G1 / 2 binnendraad
|Stroomkabel (m)
|10
|Spanning (V)
|230 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|229 x 238 x 303
Verpakkingsinhoud
- Aansluitstuk slang: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Uitvoering
- Comfortabele draaggreep
- Quick Connect voor snel en eenvoudig slangen aansluiten
- Schakelen tussen handmatig/automatisch bedrijf: Mogelijkheid om vlotterschakelaar vast te zetten
- Vlotterschakelaar
- In de automatische modus schakelt de pomp automatisch met het water level
- In de handmatige modus loopt de pomp constant tot de minimum hoeveelheid water is bereikt
- Keramische glijringafdichting van de voorkant.
Videos
Toepassingen
- Voor het wegpompen van water uit vijvers.
- Voor gebruik bij overstromingen
Accessoires
Reserveonderdelen SP 9.500 Dirt
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.