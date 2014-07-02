Vloerverzorging voor verzegeld parket/laminaat/kurk RM 531, 1l
Optimale verzorging en bescherming voor verzegelde parket-, laminaat- en kurkvloeren. Loopsporen worden verwijderd, de glanslaag wordt vernieuwd en de vloer krijgt een zijdematte glans. Let op: Vloer na toepassing 24 uur laten uitharden, geen water opbrengen, geen meubels verschuiven, vloeren niet met schoenen betreden. Vorstvrij bewaren.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|1
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Toepassingen
- Gelakt parket
- Laminaat vloeren
- Kurkvloeren