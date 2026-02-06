Accu bladblazer Bladblazer LBL 4 Battery Set
Bereikt een luchtsnelheid van maximaal 250 km/u: de krachtige 36 V li-ionaccu bladblazer van Kärcher met 2 vermogensstanden. In een set met accu en sneloplader.
De 36 V snoerloze bladblazer, inclusief 2-traps vermogensregeling, bereikt een maximale luchtsnelheid van 250 km/u. De bladblazer heeft een afneembaar plat mondstuk met een geïntegreerde schraaprand, waardoor bladeren gecontroleerd en doelgericht kunnen worden verplaatst en natte en vertrapte bladeren kunnen worden losgemaakt. Het apparaat ligt ergonomisch in de hand tijdens het gebruik en is zeer goed uitgebalanceerd.
Kenmerken en voordelen
BlaaspijpKrachtige verwijdering van bladeren en los vuil rondom huis en in de garage.
Afneembaar plat mondstukVoor de nauwkeurige en punctuele reiniging. De bladeren kunnen bijvoorbeeld gericht op een hoop geblazen worden.
Tweetraps vermogensregelingMaximale vermogen of max. looptijd: het vermogen kan aan de individuele behoeften worden aangepast.
Geïntegreerde schraper
- Natte bladeren en aangetrapt vuil kunnen met de schraper losgemaakt worden.
Ergonomisch ontwerp
- Perfect uitgebalanceerd voor moeiteloos reinigen.
Bajonetaansluiting
- De blaasbuis is eenvoudig te verwijderen, zodat het apparaat bij opslag minder ruimte in beslag neemt.
36 V Kärcher accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ioncellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 36 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Hoeveelheid koelmiddel (km/u)
|max. 250
|Ultrafilter "Hy-Protect" (m³/u)
|330
|Snelheidsregeling
|Ja
|Verschillende snelheden
|2
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|36
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Vermogen per acculading (m²)
|max. 550 (2,5 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|48 / 78
|Laadstroom (A)
|2,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|4,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|975 x 170 x 305
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 36 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
- Oplader: 36 V accu snellader (1 st.)
- Blaaspijp
- Vlak mondstuk incl. schraper rand
Videos
Toepassingen
- Bladeren
- Groen afval
- Voetpaden rond het huis
- Gebieden rond het huis en de tuin
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen Bladblazer LBL 4 Battery Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.