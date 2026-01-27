Accu grasmaaier LMO 3-18
Lichtgewicht en wendbaar: 18 V accu-aangedreven grasmaaier met een krachtige, borstelloze motor en een snijbreedte van 34 cm, geschikt voor gazons tot 350 m². Exclusief accu en oplader!
De 18-volt accu grasmaaier is licht, wendbaar en heeft een krachtige borstelloze motor. Gazons tot 350 vierkante meter worden snel en nauwkeurig gemaaid. De werkbreedte bedraagt 34 centimeter. De snijhoogte kan eenvoudig naar wens worden aangepast op een van de vijf niveaus, variërend van 25 tot 60 millimeter. Dankzij de intelligente motorbesturing van de iPower-functie past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de grasomstandigheden aan. Wanneer randen of borders moeten worden gemaaid, richten de gazonkammen de grassprieten recht voor een betere vangstsnelheid. Met het 2-in-1 maaisysteem worden de grasresten gelijkmatig over het gazon verdeeld als natuurlijke meststof tijdens het mulchen of opgevangen in de 35 liter grasopvangbak - voor langer onafgebroken maaien. De geleidebeugel is in hoogte verstelbaar voor een comfortabele werkhouding. Wanneer het frame is opgeklapt, neemt het minder ruimte in beslag bij het opbergen. Er zijn geïntegreerde transporthandgrepen om gemakkelijk trappen op en over treden te dragen. Te gebruiken met alle verwisselbare accu's uit het 18 V Kärcher accuplatform. Exclusief accu en oplader!
Kenmerken en voordelen
Krachtige borstelloze motorHoge prestaties en langere levensduur van het apparaat
iPowerExtra vermogen en geoptimaliseerde levensduur van de accu. Dankzij de intelligente motorregeling past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de toestand van het gras aan.
2-in-1 maaisysteemHet gemaaide gras wordt tijdens het maaien efficiënt opgevangen in de grasopvangbak. Mulchfunctie: Door gebruik te maken van de mulchplug wordt het gemaaide gras als natuurlijke meststof over het gazon verspreid. Geslepen stalen mes voor schoon maaien zonder gekartelde grassprietjes.
Optimale vulling van de grasopvangbak
- Dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom wordt de grasopvangbak tot 95% gevuld. Dit betekent dat je langer kunt werken zonder onderbreking.
Niveau-indicatie
- De klep op de grasopvangbak sluit wanneer deze helemaal vol is en geleegd moet worden.
Handige maaihoogte-instelling
- De gewenste maaihoogte kan in 5 stappen van 25 tot 60 mm worden ingesteld met slechts één handbeweging.
Maait tot aan de rand van het gazon
- De graskammen vangen het gras automatisch op tot aan de rand.
Ruimtebesparend ontwerp
- De stoffen opvangzak kan extreem klein worden ingeklapt en neemt weinig ruimte in beslag wanneer hij op de grasmaaier wordt opgeborgen.
- De inklapbare handgreep maakt ruimtebesparende opslag mogelijk.
Geïntegreerde handgreep
- Geïntegreerde draaggreep voor gemakkelijk verplaatsen.
Ergonomisch bedieningsconcept
- De geleidingshendel kan worden aangepast aan elke individuele lichaamsgrootte - zodat je ten alle tijden rechtop kunt blijven zitten.
- De schuimstof handgreep zorgt ervoor dat hij stevig kan worden vastgehouden en comfortabel aanvoelt.
- De doorlopende inschakelbalk op het zaagblad zorgt voor een gemakkelijke bediening.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Snijbreedte (cm)
|34
|Snijhoogte (mm)
|25 - 60
|Instelling maaihoogte
|5x
|Capaciteit grasopvangbak (l)
|35
|drijfveer
|Borstelloze motor
|Snelheid (tpm)
|3500
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Prestatie per acculading * (m²)
|max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|12,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Mulch-kit
- Grasopvangbak
Uitvoering
- Blad
- Geleidingshendel, in hoogte verstelbaar
- Geïntegreerde handgreep
- Niveau-indicatie
Reserveonderdelen LMO 3-18
