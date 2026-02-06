Accu grasmaaier LMO 4-18 Dual Battery Set
Twee 18 V-accu's voor een krachtige 36 V-motor, gecombineerd met een snijbreedte van 37 cm - ideaal voor gazons tot 450 m². Accu's en snellader inbegrepen.
Krachtig en uiterst wendbaar: met twee 18-volt-accu's en een borstelloze 36-volt-motor is de LMO 4-18 Dual Battery Set de ideale oplossing voor gazons tot 450 vierkante meter. Het lage gewicht maakt de maaier bijzonder wendbaar. Hij kan moeiteloos worden gemanoeuvreerd, zelfs over hobbelig terrein en om obstakels heen. De werkbreedte bedraagt 37 centimeter en de snijhoogte kan centraal worden ingesteld in vijf standen tussen 25 en 65 millimeter. Dankzij de intelligente motorbesturing van de iPower-functie past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de grasomstandigheden aan. Gazonkammen vangen het gras automatisch op, zelfs als het dicht bij de randen groeit. Met het 2-in-1-maaisysteem worden de maairesten via een mulchplug gelijkmatig over het gazon verdeeld, om als meststof te dienen, of alternatief opgevangen in de grote grasopvangbak van 40 liter - voor langdurig onafgebroken maaien. De hoogte van de geleiderail kan worden aangepast voor een comfortabele werkpositie. Wanneer het frame is opgevouwen, neemt het apparaat minder ruimte in beslag bij opslag. Er is een grote, stevige handgreep om trappen op en over treden te dragen. Accu's en snellader inbegrepen. Tegebruiken met alle verwisselbare accu's uit het 18 V Kärcher accuplatform.
Kenmerken en voordelen
18V + 18V = 36V vermogenKrachtige 36 V motor aangedreven door 2 18 V Li-Ion accu's.
Krachtige borstelloze motorHoge prestaties en langere levensduur van het apparaat
iPowerExtra vermogen en geoptimaliseerde levensduur van de accu. Dankzij de intelligente motorregeling past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de toestand van het gras aan.
2-in-1 maaisysteem
- Het gemaaide gras wordt tijdens het maaien efficiënt opgevangen in de grasopvangbak.
- Mulchfunctie: door gebruik van de mulchkit wordt het gemaaide gras als natuurlijke mest over het gazon verspreid.
- Geslepen stalen mes voor schoon maaien zonder gekartelde grassprietjes.
Optimale vulling van de grasopvangbak
- Dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom wordt de grasopvangbak tot 95% gevuld. Dit betekent dat je langer kunt werken zonder onderbreking.
- De klep op de grasopvangbak sluit wanneer deze helemaal vol is en geleegd moet worden.
Eenvoudige maaihoogte-instelling
- De maaihoogte kan eenvoudig met één hand in 5 stappen van 25 tot 65 mm worden ingesteld.
Maait tot aan de rand van het gazon
- De graskammen vangen het gras automatisch op tot aan de rand.
Ruimtebesparend ontwerp
- De stoffen opvangzak kan extreem klein worden ingeklapt en neemt weinig ruimte in beslag wanneer hij op de grasmaaier wordt opgeborgen.
- De inklapbare handgreep maakt ruimtebesparende opslag mogelijk.
Geïntegreerde handgreep
- Geïntegreerde draaggreep voor gemakkelijk verplaatsen.
Ergonomisch bedieningsconcept
- De geleidingshendel kan worden aangepast aan elke individuele lichaamsgrootte - zodat je ten alle tijden rechtop kunt blijven zitten.
- De schuimstof handgreep zorgt ervoor dat hij stevig kan worden vastgehouden en comfortabel aanvoelt.
- De doorlopende inschakelbalk op het zaagblad zorgt voor een gemakkelijke bediening.
Specificaties
Technische gegevens
|Motorspanning (V)
|36
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Snijbreedte (cm)
|37
|Snijhoogte (mm)
|25 - 65
|Instelling maaihoogte
|5x
|Capaciteit grasopvangbak (l)
|40
|drijfveer
|Borstelloze motor
|Snelheid (tpm)
|3500
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|5
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|2
|Prestatie per acculading * (m²)
|max. 450 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 40 (5,0 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|94 / 143
|Laadstroom (A)
|2,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|14,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Verpakkingsinhoud
- Variant: Inclusief accu's en oplader
- Oplaadbare accu: 18 V / 5,0 Ah Battery Power accu (2 stuks)
- Oplader: 18 V Battery Power snellader (2 stuks)
- Mulch-kit
- Grasopvangbak
Uitvoering
- Blad
- Geleidingshendel, in hoogte verstelbaar
- Geïntegreerde handgreep
- Niveau-indicatie
Videos
Toepassingen
- Gazon
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen LMO 4-18 Dual Battery Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.