Accu grasmaaier LMO 5-18 Dual
Met een maaibreedte van 41 cm en dubbel zoveel vermogen - de krachtige 36-volt motor van de LMO 5-18 Dual Battery accu grasmaaier wordt aangedreven door twee 18-volt accu's. Exclusief accu's en oplader.
Met twee 18-volt accu's en een krachtige, borstelloze 36-volt motor is de LMO 5-18 Dual Battery ook thuis op grote gazons tot 550 m². Lichtgewicht en wendbaar, de accu grasmaaier kan moeiteloos worden geduwd over oneffen terrein en rond obstakels. De werkbreedte bedraagt 41 cm en de maaihoogte kan worden aangepast op een van de zes niveaus, variërend van 25 tot 70 mm. Bij het maaien past het intelligente iPower motorregelsysteem de snelheid automatisch aan de grasomstandigheden aan. Langs randen of randen richten gazonkammen de grassprieten recht, zodat geen enkel mes wordt gemist. Het 2-in-1 maaisysteem zorgt ervoor dat het grasmaaisel gelijkmatig over het gazon wordt verdeeld als een natuurlijke meststof tijdens het mulchen of wordt opgevangen in de grote grasopvangbak van 45 liter - voor langdurig onafgebroken maaien. De geleidehandgreep is telescopisch voor een comfortabele, ergonomische werkhouding. Het opvouwbare frame neemt bij het opbergen zeer weinig ruimte in beslag. Er is een grote, stevige handgreep om de trap op en over treden te dragen. De LMO 5-18 Dual Battery is te gebruiken met het 18 V Kärcher accuplatform. Exclusief accu's en oplader.
Kenmerken en voordelen
18V + 18V = 36V vermogenKrachtige 36 V motor aangedreven door 2 18 V Li-Ion accu's.
Krachtige borstelloze motorHoge prestaties en langere levensduur van het apparaat
iPowerExtra vermogen en geoptimaliseerde levensduur van de accu. Dankzij de intelligente motorregeling past de snelheid zich tijdens het maaien automatisch aan de toestand van het gras aan.
2-in-1 maaisysteem
- Het gemaaide gras wordt tijdens het maaien efficiënt opgevangen in de grasopvangbak.
- Mulchfunctie: Door gebruik te maken van de mulchplug wordt het gemaaide gras als natuurlijke meststof over het gazon verspreid.
- Geslepen stalen mes voor schoon maaien zonder gekartelde grassprietjes.
Optimale vulling van de grasopvangbak
- Dankzij de geoptimaliseerde luchtstroom wordt de grasopvangbak tot 95% gevuld. Dit betekent dat je langer kunt werken zonder onderbreking.
- De klep op de grasopvangbak sluit wanneer deze helemaal vol is en geleegd moet worden.
Eenvoudige maaihoogte-instelling
- De maaihoogte kan handig in 6 stappen worden ingesteld van 25 tot 70 mm met slechts één handbeweging.
Maait tot aan de rand van het gazon
- De graskammen vangen het gras automatisch op tot aan de rand.
Ruimtebesparend ontwerp
- De stoffen opvangzak kan extreem klein worden ingeklapt en neemt weinig ruimte in beslag wanneer hij op de grasmaaier wordt opgeborgen.
- De inklapbare handgreep maakt ruimtebesparende opslag mogelijk.
Geïntegreerde handgreep
- Geïntegreerde draaggreep voor gemakkelijk verplaatsen.
Ergonomisch bedieningsconcept
- Snelsluitingen voor gemakkelijke vergrendeling. Verstelbare hoek zorgt voor een rechtopstaande werkhouding.
- De schuimstof handgreep zorgt ervoor dat hij stevig kan worden vastgehouden en comfortabel aanvoelt.
- De doorlopende inschakelbalk op het zaagblad zorgt voor een gemakkelijke bediening.
Specificaties
Technische gegevens
|Motorspanning (V)
|36
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Snijbreedte (cm)
|41
|Snijhoogte (cm)
|25 - 70
|Instelling maaihoogte
|6-voudig
|Capaciteit grasopvangbak (l)
|45
|drijfveer
|Borstelloze motor
|Snelheid (tpm)
|3500
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|2
|Prestatie per acculading * (m²)
|max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|14
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu's en oplader niet inbegrepen
- Mulch-kit
- Grasopvangbak
Uitvoering
- Blad
- Geleidingshendel, in hoogte verstelbaar
- Geïntegreerde handgreep
- Niveau-indicatie
Videos
Toepassingen
- Gazon
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen LMO 5-18 Dual
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.