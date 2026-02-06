Accu grastrimmer LTR 3-18 Dual
Krachtig, efficiënt en comfortabel – de krachtige 36 V-motor, aangedreven door twee 18 V-accu's, zorgt voor plezier in het trimmen van het gazon. Ook zeer effectief op lang gras.
De LTR 3-18 Dual accu-grastrimmer is een bijzonder krachtige en handige oplossing voor het nauwkeurig trimmen van gazons en gazonranden. De krachtige 36 volt motor haalt alle energie die hij nodig heeft uit twee 18 volt lithium-ion accu's uit het Kärcher accuplatform en levert indrukwekkende prestaties. De verstelbare tweedelige handgreep en de telescopische functie voor de steel van de trimmer zijn ontworpen met het oog op ergonomie. De roterende snijdraad zorgt voor een nauwkeurig maairesultaat en wordt door de opklapbare plantenbeschermplaat op veilige afstand van planten en bomen gehouden. Of het nu om krappe hoekjes of moeilijke plekjes in de tuin gaat, deze accutrimmer kan elke uitdaging aan. Doordat ook de hoek van de trimmerkop verstelbaar is, bereik je zelfs onder obstakels of op hellingen zuivere trimresultaten. De automatische aanpassing van de trimmerdraad zorgt keer op keer voor een perfecte draadlengte en een nauwkeurige snit. Wordt geleverd zonder accu's en oplader
Kenmerken en voordelen
36 V-voedingKrachtige 36 V-motor aangedreven door twee 18 V lithium-ion accu's.
Efficiënt snijysteemDe snijfunctie maakt licht werk van hoeken en krappe ruimtes in de tuin. De gedraaide draad garandeert een nauwkeurige snede en stille werking.
Snijden van randenDraaibare trimmerkop voor zuivere, scherpe gazonranden langs terrassen en paden.
Verstelbare trimmerkop
- Ergonomische trimoplossing, zelfs onder lage obstakels zoals tuinbanken.
Uitklapbare plantenbeschermer
- Beschermt planten tegen schade bij het snoeien langs bloemperken en dicht bij bomen.
Telescopisch handvat
- Past zich aan de lengte van de individuele gebruiker aan. Voor een rechtopstaande werkhouding die rugpijn en blessures voorkomt.
Ergonomisch ontworpen greep
- Rubberen handvat voor een veilige grip en extra comfort.
- De hoek van de tweedelige handgreep is verstelbaar voor een ergonomische en ontspannen houding.
Automatische draadverlenging
- Automatische aanpassing garandeert dat de draad altijd de ideale lengte heeft voor de klus.
Optimaal gebruik van trimmerbladen
- Ideaal voor bijzonder arbeidsintensieve klussen, zoals wieden.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time Technologie met LCD-accudisplay: toont de resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- De twee verwisselbare accu's kunnen worden gebruikt met alle andere apparaten in het 18 V Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Motorspanning (V)
|36
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Snijdiameter (cm)
|30
|Strimmer snijder
|Maaikop met draad
|Draad verlenging
|Automatisch
|Geometrie van de trimmerdraad
|Gedraaid
|Draaddiameter (mm)
|2
|Snelheidsregeling
|Nee
|Snelheid (tpm)
|8000
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|2
|Prestatie per acculading * (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|345 x 350 x 1285
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader niet inbegrepen
- Schoudergordel
Uitvoering
- Spoel
- Plantbeschermer
- Kantelverstelling
- Extra handgreep
- Draaibare trimmerkop
Toepassingen
- Gazon
- Gazonranden
Accessoires
Reserveonderdelen LTR 3-18 Dual
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.