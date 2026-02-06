Accu grastrimmer LTR 3-18 Dual Battery Set
Allrounder en krachtpatser – trimt lang gras efficiënt met een krachtige 36 Volt motor en maait die lastige plekken waar de grasmaaier niet kan komen. Twee 18 V accu's en acculader inbegrepen.
Efficiëntie, precisie en comfort – alles gecombineerd in één apparaat. Met de LTR 3-18 Dual Battery Set accugrastrimmer wordt tuinieren een plezier. De krachtige 36 volt motor haalt alle energie die hij nodig heeft uit twee 18 volt lithium-ion accu's van het Kärcher accuplatform en levert indrukwekkende prestaties. Door de verstelbare, tweedelige handgreep en het telescopische ontwerp van de schacht is de bediening comfortabel, omdat het apparaat altijd rechtop kan worden gebruikt, wat de rug ontziet. Of het nu gaat om grote oppervlakken of moeilijk bereikbare hoeken en gaten, deze accugrastrimmer doet het allemaal met gemak. De roterende snijdraad zorgt voor nauwkeurig maaien op gazons, terwijl de opvouwbare plantenbeschermer ervoor zorgt dat planten en bomen beschermd blijven tijdens gebruik. De hoek van de trimmerkop kan naar wens worden aangepast om onder obstakels of op hellingen te trimmen. Twee oplaadbare accu's en een duo-snellader zijn bij de levering inbegrepen.
36 V-voedingKrachtige 36 V-motor aangedreven door twee 18 V lithium-ion accu's.
Efficiënt snijysteemDe snijfunctie maakt licht werk van hoeken en krappe ruimtes in de tuin. De gedraaide draad garandeert een nauwkeurige snede en stille werking.
Snijden van randenDraaibare trimmerkop voor zuivere, scherpe gazonranden langs terrassen en paden.
Verstelbare trimmerkop
- Ergonomische trimoplossing, zelfs onder lage obstakels zoals tuinbanken.
Uitklapbare plantenbeschermer
- Beschermt planten tegen schade bij het snoeien langs bloemperken en dicht bij bomen.
Telescopisch handvat
- Past zich aan de lengte van de individuele gebruiker aan. Voor een rechtopstaande werkhouding die rugpijn en blessures voorkomt.
Ergonomisch ontworpen greep
- Rubberen handvat voor een veilige grip en extra comfort.
- De hoek van de tweedelige handgreep is verstelbaar voor een ergonomische en ontspannen houding.
Automatische draadverlenging
- Automatische aanpassing garandeert dat de draad altijd de ideale lengte heeft voor de klus.
Optimaal gebruik van trimmerbladen
- Ideaal voor bijzonder arbeidsintensieve klussen, zoals wieden.
18 V Kärcher Battery Power accuplatform
- Real Time Technologie met LCD-accudisplay: toont de resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- De twee verwisselbare accu's kunnen worden gebruikt met alle andere apparaten in het 18 V Kärcher accuplatform.
|Motorspanning (V)
|36
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|18 V accuplatform
|Snijdiameter (cm)
|30
|Strimmer snijder
|Maaikop met draad
|Draad verlenging
|Automatisch
|Geometrie van de trimmerdraad
|Gedraaid
|Draaddiameter (mm)
|2
|Snelheidsregeling
|Nee
|Snelheid (tpm)
|8000
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|18
|Capaciteit (Ah)
|2
|aantal benodigde accu's (Stuk(s))
|2
|Prestatie per acculading * (m)
|max. 480 (2,0 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 28 (2,0 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|44 / 83
|Laadstroom (A)
|2,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,4
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|345 x 350 x 1285
- Variant: Inclusief accu's en oplader
- Oplaadbare accu: 18 V / 2,0 Ah Battery Power-accu (2 st.)
- Oplader: 18 V Battery Power snellader (2 stuks)
- Schoudergordel
- Spoel
- Plantbeschermer
- Kantelverstelling
- Extra handgreep
- Draaibare trimmerkop
- Gazon
- Gazonranden
