Accu heggenschaar HGE Battery 36-60 Set
Voldoet aan elke eis: de krachtige accu-aangedreven heggenschaar HGE 36-60 Battery Set met draaibare handgreep en snelheidsregeling op twee niveaus. Accu en snellader inbegrepen.
De Kärcher 36V accu-aangedreven heggenschaar HGE 36-60 Battery Set is een echte krachtpatser. Dankzij de snelheidsregeling op twee niveaus kunnen gebruikers kiezen tussen maximale snelheid en maximaal vermogen, afhankelijk van de toepassing. De handgreep kan in meerdere stappen 180 ° worden gedraaid en zorgt zo voor je comfort in elke werkpositie - allemaal zonder dat je armen of schouders moe worden, bijvoorbeeld wanneer je verticaal snijdt. De afneembare snoeikam is uiterst praktisch. Het zorgt ervoor dat de afgesnoeide takken, die anders in de haag zouden vallen, gemakkelijk over de grond kunnen worden geveegd. Het lasergesneden en diamantgeslepen mes laat zeer precieze snijresultaten achter. De extra mesbeschermer voorkomt schade aan gebouwen en vloeren, evenals aan het mes zelf, en het geïntegreerde ophangoog zorgt voor ruimtebesparende opslag aan de muur. De zaagfunctie maakt het zagen van zelfs dikkere takken een fluitje van een cent en het antiblokkeersysteem stelt je in staat om zonder onderbrekingen te werken. Een 36V accu en een snellader worden meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
Snelheidsregeling in twee stappenAfhankelijk van de toepassing kunnen gebruikers kiezen tussen maximale snelheid en maximaal vermogen. Niveau 1: hoge snelheid. Ideaal voor precieze contoursnedes. Niveau 2: hoog vermogen. Ideaal voor het knippen van dikkere takken en dichte heggen.
Draaibare handgreepDe handgreep kan in meerdere stappen 180 ° worden gedraaid voor een comfortabele werkhouding.
SnoeikamVeegt handig de losse takken die normaal gesproken in de heg blijven hangen op de grond
Zaagfunctie
- Bijzonder praktisch voor heggen met af en toe dikkere takken.
Lasergesneden en diamantgeslepen mes
- Het mes zorgt voor een nauwkeurig snijresultaat.
Ergonomisch ontworpen greep
- Voor een aangenaam en veilig houvast, ook tijdens langere werkperiodes.
Controlebescherming
- Beschermt het mes en voorkomt schade aan gebouwen en vloeren.
- Met geïntegreerd ophangoog voor praktische opberging aan de muur.
Veiligheidscircuit met 2 handen
- Tegen onbedoeld starten van de heggenschaar.
36 V Kärcher accuplatform
- Real Time-technologie met LCD-accuweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en accucapaciteit.
- Duurzaam en krachtig dankzij lithium-ion-cellen.
- De verwisselbare accu kan worden gebruikt in alle andere 36 V apparaten uit het Kärcher accuplatform.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Kniplengte (cm)
|60
|Tandafstand (mm)
|26
|Snelheidsregeling
|Ja
|Verschillende snelheden
|2
|Blade snelheid (snedes/min)
|Niveau 1: 2700 / Niveau 2: 760
|Type snijblad
|Lasergesneden, diamantgeslepen
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|36
|Capaciteit (Ah)
|2,5
|Prestatie per acculading * (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Looptijd per acculading (min)
|max. 85 (2,5 Ah)
|Laadtijd accu (min)
|48 / 78
|Laadstroom (A)
|2,5
|voeding voor acculader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kleur
|Geel
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|3,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|6,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Hoogte heg: 1 m, maaien aan één zijde op niveau 1
Verpakkingsinhoud
- Variant: Accu en oplader inbegrepen
- Oplaadbare accu: 36 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
- Oplader: 36 V accu snellader (1 st.)
- Mesbeschermer
- Snoeikam
Uitvoering
- Handgreep: Draaibaar
- Zaagfunctie
- Controlebescherming
- Ophangoog
Videos
Toepassingen
- Hagen, struiken
- Struiken
Accessoires
Alle producten die gebruikt kunnen worden met deze accu
Reserveonderdelen HGE Battery 36-60 Set
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.