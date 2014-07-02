Veger KM 70/20 C
Helaas maakt dit product geen deel meer uit van ons assortiment. Toebehoren, reinigingsmiddelen en handleidingen zijn nog wel verkrijgbaar.Ga door naar het huidige productassortiment.
Accessoires
Reserveonderdelen KM 70/20 C
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.
ONDERSCHEIDINGEN
Best of Heimwerker Praxis 2014
Onze veegmachine KM 70/20 C werd door het tijdschrift "HEIMWERKER PRAXIS 1/2014" geselecteerd als een van highlights binnen de gereedschapsbranche.
Beste gereedschap van 2014
De veegmachine KM 70/20 C werd door het tijdschrift "Heimwerker Praxis" verkozen tot "BESTE GEREEDSCHAP VAN 2014".