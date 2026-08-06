Multi tool MT HT 550/36
Verwisselbaar hulpstuk voor ons MT 36 Bp-accu-aangedreven multigereedschap: Handige MT HT 550/36 heggenschaar voor nauwkeurige resultaten bij veeleisende werkzaamheden op hoge heggen of dicht bij de grond.
Vooral hoge hagen of gebieden dicht bij de grond zijn in veel opzichten een uitdaging. De handige MT HT 550/36 heggenschaar voor de MT 36 Bp accu aangedreven multi-tool maakt het werk van deze veeleisende taken eenvoudig. Bovendien beschikt het verwisselbare aanbouwdeel over hoogwaardige messen en een eenvoudige hoekverstelling, wat in combinatie zorgt voor precieze snoeiwerken voor het beste resultaat.
Kenmerken en voordelen
Instellen van de snijhoek
- De snijhoek kan in bijna elke positie worden aangepast.
Diamantgeslepen snijmessen
- Minimaal onderhoud en lange levensduur.
- Geringe warmteontwikkeling en hoog rendement.
Snoeikam
- Voor het gemakkelijk en comfortabel verwijderen van het gesneden materiaal.
Compacte constructie
- Laag gewicht voor eenvoudig gebruik.
- Kan worden vervoerd en opgeborgen om ruimte te besparen.
Volledige flexibiliteit binnen het Kärcher 36 volt platform
- Snelle wisseling van de accu naar andere apparaten.
- Verhoogt de productiviteit en veiligheid tijdens het werken.
Geen uitstoot van schadelijke stoffen en CO2
- Spaart het milieu en de gezondheid van de gebruiker.
Duidelijk minder trillingen in vergelijking met apparaten op benzine
- Onvermoeibaar werken bij langer gebruik.
- Beschermt de gezondheid van de gebruiker.
Tot 90 procent lagere bedrijfs- en onderhoudskosten in vergelijking met apparaten op benzine
- Zeer economisch, omdat bedrijfskosten zoals benzine vervallen.
Specificaties
Technische gegevens
|Accuplatform
|36 V Battery platform
|Kniplengte (mm)
|550
|Tandafstand (mm)
|28
|Snijhoek (°)
|180
|Vibratiewaarde voorste greep (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|3,8
|Spanning (V)
|36
|Looptijd per acculading (min)
|max. 100 (6,0 Ah) / max. 125 (7,5 Ah)
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1305 x 125 x 87
Verpakkingsinhoud
- Mesbeschermer
- Snoeikam
Toepassingen
- Voor zij-, onder- en bovensnoei van hoge heggen en struiken
- Voor het snoeien van hoge struiken en hegendaken
- Ideaal voor gevormde sneden, zoals het piramidevormige mondstuk
- Voor het snoeien en snoeien van moeilijk bereikbare delen van heggen en struiken
Accessoires
Reserveonderdelen MT HT 550/36
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.