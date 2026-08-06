Langdurige hogedrukreiniging, zoals gebruikelijk in de bouw of bij gemeentereiniging, is geen probleem voor onze robuuste en mobiele koudwatertrailer HD 9/23 Ge Tr1. Zelfs wanneer er geen stroom- en watervoorziening in de buurt is. Dankzij de krachtige en betrouwbare Honda-benzinemotor (EU STAGE V) en een 1000-liter watertank werkt de machine volledig onafhankelijk. 230 bar werkdruk en een doorstroming van 930 liter water per uur garanderen voldoende reinigingscapaciteit, ook bij hardnekkige verontreinigingen. Bovendien is het apparaat voorzien van allerlei nuttige details, zoals het ergonomische EASY!Force-hogedrukpistool. Het eenvoudige bedieningsconcept en de vele opbergmogelijkheden waarborgen optimaal gebruiksgemak. Optioneel is het apparaat in verschillende configuraties leverbaar, zoals in een cab-versie, of met een geïntegreerde slanghaspel aan de achterkant.