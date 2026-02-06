Hogedrukreiniger HD 8/18-4 P Modul *EU
Middenklasse pompeenheid HD 8/18-4 M PU met robuuste axiaalpomp met 3 plunjers en messing cilinderkop en 4-polige, langzaam lopende draaistroommotor. Horizontaal en verticaal inzetbaar.
Onze middenklasse pompeenheid HD 8/18-4 M PU met robuuste axiaalpomp met 3 plunjers en messing cilinderkop en 4-polige, langzaam lopende driefasige motor en drukschakelaar heeft nu een tot 20 procent hogere energie-efficiëntie en reinigingsprestatie. Het stationaire middenklasse apparaat is ontworpen voor staand en liggend gebruik. Door de 3-punts montagesteun aan de achterzijde is het apparaat geschikt voor zowel verticale wandbevestiging als horizontale inbouw. Het apparaat is onderhoudsvriendelijk gebouwd en de door een groot waterfilter beschermde hogedrukpomp en de elektronische componenten zijn eenvoudig bereikbaar. Met de Servo Control-functie kunnen waterhoeveelheid en werkdruk worden geregeld door het selecteren van een andere sproeier. Alle hogedrukcomponenten worden in stand-by modus door de betrouwbare automatische drukontlasting tegen belastingen beschermd.
Kenmerken en voordelen
Apparatuur van hoge kwaliteitAutomatische drukontlasting beschermt de onderdelen voor een langere levensduur. krachtige, 4-polige, langzaam lopende elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop.
Flexibel in gebruikOntworpen voor staand en liggend gebruik.
Voorbereid voor stationair gebruikEenvoudige en robuuste 3-punts montagesteun op de achterzijde voor bevestiging aan de wand. Zeer plaatsbesparende, compacte bouwwijze. Robuust kunststoffen chassis beschermt de pomp goed tegen beschadiging en vuil.
Gemakkelijk te onderhouden
- Eenvoudige toegang tot cilinderkop via geopende onderzijde van apparaat.
- Snelle toegang tot elektronica door eenvoudig de kap van het apparaat te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Verhoogde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 plunjers met aanzienlijk minder stroom- en drukverlies.
- 20 procent betere reinigingsprestaties en energiezuiniger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|760
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. druk (bar/MPa)
|270 / 27
|Vermogen (kW)
|4,6
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|31,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|34
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|290 x 300 x 565
Verpakkingsinhoud
- Servo-besturing
Uitvoering
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor de reiniging van voertuigen en voor toepassingen in de bouw, transport en industrie
Reserveonderdelen HD 8/18-4 P Modul *EU
