Hogedrukreiniger HD 9/20-4 M Classic
Robuuste, veelzijdige hogedrukreiniger met stalen frame, 4-polige laagtoerige motor, krukaspomp met messing cilinderkop voor lange stilstandtijden en weinig onderhoud.
De gebruiksvriendelijke HD 9/20-4 M Classic hogedrukreiniger uit de Classic-serie van Kärcher overtuigt door zijn robuuste constructie, hoogwaardige, duurzame componenten en grote veelzijdigheid. Deze middenklasser is geschikt voor een breed scala aan reinigingstaken, zoals het reinigen van voertuigen, productiefaciliteiten, landbouwmachines en -apparatuur, gevelreiniging en in de gemeentelijke sector. De duurzame krukaspomp met messing cilinderkop en zuigfunctie maakt werken met watertemperaturen tot 60 °C mogelijk en biedt bovendien instelmogelijkheden voor watervolume en werkdruk. Het gereduceerde toerental van de 4-polige laagtoerige motor zorgt bovendien voor minder slijtage van de pomp, die bovendien wordt beschermd door een geïntegreerd waterfilter. Alle belangrijke componenten zijn dankzij het eenvoudige onderhoud in slechts enkele stappen gemakkelijk toegankelijk. Het slimme concept van de HD 9/20-4 M Classic wordt gecompleteerd door de doordachte accessoireopslag met EASY!Lock-aansluitingen voor snelle en intuïtieve vervanging van accessoires.
Kenmerken en voordelen
Langzaam lopende 4-polige elektromotorLager motortoerental voor minder pompslijtage. Lange levensduur van de motor. Zeer lage motortrillingen.
Robuuste krukaspomp met messing cilinderkopLange levensduur met lage onderhoudskosten. Druk en waterhoeveelheid kunnen direct op de pomp worden aangepast. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60°C.
Eenvoudig onderhoudAlle belangrijke componenten zijn in een paar eenvoudige stappen toegankelijk. Het vulniveau en de kwaliteit van de olie zijn gemakkelijk af te lezen dankzij het kijkglas. Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap worden verwijderd en gereinigd.
Intelligente opberging van toebehoren
- Met praktische opbergruimte voor sproeiers en kleine onderdelen.
- Maakt het veilig opbergen van de hogedrukslang mogelijk.
- Met geïntegreerde accessoirehaak voor de stroomkabel.
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingen
- Robuuste en duurzame accessoires.
- Snelle montage en demontage en eenvoudig wisselen van accessoires.
- Eenvoudig en intuïtief in gebruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|376 / 424
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 900
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar)
|70 - 200
|Max. druk (bar)
|240
|Vermogen (kW)
|6,5
|Stroomkabel (m)
|5
|Mondstukgrootte
|047
|Waterinlaat
|1″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|57
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|70
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|740 x 528 x 952
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: standaard
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Videos
Toepassingen
- Hogedrukreiniging van voertuigen
- Kan gebruikt worden voor het reinigen van gevels
- Reiniging van productiemachines in de industrie, zoals in verfwinkels, in de voedselproductie of in de maakindustrie
- Hogedrukreiniging van machines en apparaten in de bouw-, agrarische- en gemeentelijke sector
- Reiniging van gemeenschappelijke ruimtes zoals openbare pleinen, opritten, fonteinen of parkeerplaatsen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 9/20-4 M Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.