Hogedrukreinigingssysteem HDC Classic
De perfecte oplossing voor regelmatige of frequente veeleisende reinigingstaken op verschillende plaatsen in het bedrijf. Voor gelijktijdig gebruik van 2 tot 3 aftapplaatsen.
De HDC Classic is een industriële stationaire hogedrukreiniger voor het zware reinigingswerk. Maximaal 3 operators kunnen tegelijkertijd met het apparaat en de beschikbare waterhoeveelheid van 2000 l/h in verschillende toepassingen (aftappunten) werken. De benodigde werkdruk kan worden geconfigureerd, apparaten voor maximaal 80 of maximaal 160 bar kunnen worden geselecteerd. De HDC Classic is standaard uitgevoerd met een voorraadtank en vlotter, droogloopbeveiliging, bewaking van de watertemperatuur in de inlaat, lekkagebewaking, motorbeveiligingsschakelaar en wikkelingbeveiliging voor de motor van de hogedrukpomp, bedrijfsurenteller en weergave van foutmeldingen. De inlaattemperatuur is 60 °C. Optioneel kan een voordrukpomp voor een maximale inlaattemperatuur van 85°C worden geïnstalleerd. Toepassingsgebieden zijn onder meer de industrie, de landbouw en de openbare dienst. Optioneel verkrijgbaar met frame en bekleding van roestvrij staal en gepoedercoat staal. De industriële krukaspomp, de messing pompkop en de langzaam lopende 4-polige motor (1450 tpm) zijn extreem robuust en ook geschikt voor zware toepassingen Automatische inschakeling De hogedruktoevoerunits worden eenmalig direct op de apparaat. Na de inbedrijfstelling start de hogedrukpomp automatisch elke keer dat er water wordt afgetapt. Een verdere ontgrendeling is niet meer nodig. Prestaties De voedingsunits zijn ontworpen om meerdere aftappunten tegelijk te voeden. Bij de compacte systemen van de HDC Classic circuleert de hoeveelheid water die niet wordt afgevoerd via een overstortventiel in de pompkop. De hoeveelheid onttrokken water wordt gecontroleerd door het meten van het debiet of het meten van de druk aan de uitlaat van de toevoereenheid. Automatische uitschakeling Als het waterverbruik onder een minimum komt, wordt het systeem uitgeschakeld. Een nalooptijd voorkomt een cyclisch bedrijf bij korte wateronttrekkingen. De compacte unit wordt automatisch weer ingeschakeld als er water wordt afgetapt. Lekdetectie Korte pompstarts, zoals die optreden bij lekkage in het leidingnet, leiden tot een veiligheidsuitschakeling.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam en robuust
- Robuuste machine, ook geschikt voor zwaardere omstandigheden.
- Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur.
- 4-polige, langzaam lopende elektromotor (luchtgekoeld).
Hoge machineveiligheid
- Voorraadcontainer met vlotterklep en droogloopbeveiliging.
- Praktische foutweergave informeert gebruikers onmiddellijk en bespaart tijd.
Vaste installatie zonder gevaar: geen vervuiling of losse slangen
- Met bescherming tegen watertekort en temperatuurbewaking van motor en water.
- Lekkagebeveiliging en softstarter.
- Automatische uitschakeling als de minimumhoeveelheid niet wordt bereikt tijdens het verwijderen van water.
Toestel configureerbaar naar wens
- Optioneel met frame en/of bekleding van RVS.
Hoge flexibiliteit
- Voordrukpomp voor inlaattemp. tot 85°C (standaard 60°C) en 80/160 bar druk
- Frame en bekleding van RVS (standaard van gepoedercoat staal).
- 60 Hz-apparaten op aanvraag (bijv. 380–480 V, 690 V / 60 Hz).
Altijd snel klaar voor gebruik
- Overige toebehoren of werktuigen kunnen worden aangebracht.
- Comfortabele aanpassing aan individuele reinigingsbehoeften.
- Geschikt voor twee gebruikers tegelijkertijd.
- Met één druk op de knop beschikbaar, zonder insteltijden of transport van mobiele apparaten.
- Zodra het pistool wordt geactiveerd, begint de pomp te pompen. Dit maakt comfortabel werken op elk afhaalpunt mogelijk.
- Voor snelle inzet van reinigingsmachine op wisselende locaties.
Robuust ontwerp voor zwaar werk
- Ontwikkeld voor dagelijks werkgebruik.
- Werken onder zware omstandigheden.
- Langere levensduur, minder onderhoud en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkdruk (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Wateropbrengst (l/u)
|700 / 2000
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 85
|Motoropwarming
|Softstart
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|860 x 595 x 580
Uitvoering
- Oliepeilstok
- Oliepeilindicator
- 4-polige motor (draaistroommotor)
- Luchtgekoelde motor
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Droogloopbeveiliging
- Opslagtank met vlotterklep
- Bedrijfsurenteller
- Servo-besturing
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Toepassingen
- Ideaal voor reinigingstoepassingen in de voedingsmiddelenindustrie
- landbouw
- Reiniging van stallen
- Ideaal voor de reiniging van voertuigen en voor toepassingen in de bouw, transport en industrie
- Voertuig- en machinereiniging in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Openbare dienst
- Voor het reinigen van containers in de voedings-, cosmetica- en chemische industrie