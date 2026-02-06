De HDC Classic is een industriële stationaire hogedrukreiniger voor het zware reinigingswerk. Maximaal 3 operators kunnen tegelijkertijd met het apparaat en de beschikbare waterhoeveelheid van 2000 l/h in verschillende toepassingen (aftappunten) werken. De benodigde werkdruk kan worden geconfigureerd, apparaten voor maximaal 80 of maximaal 160 bar kunnen worden geselecteerd. De HDC Classic is standaard uitgevoerd met een voorraadtank en vlotter, droogloopbeveiliging, bewaking van de watertemperatuur in de inlaat, lekkagebewaking, motorbeveiligingsschakelaar en wikkelingbeveiliging voor de motor van de hogedrukpomp, bedrijfsurenteller en weergave van foutmeldingen. De inlaattemperatuur is 60 °C. Optioneel kan een voordrukpomp voor een maximale inlaattemperatuur van 85°C worden geïnstalleerd. Toepassingsgebieden zijn onder meer de industrie, de landbouw en de openbare dienst. Optioneel verkrijgbaar met frame en bekleding van roestvrij staal en gepoedercoat staal. De industriële krukaspomp, de messing pompkop en de langzaam lopende 4-polige motor (1450 tpm) zijn extreem robuust en ook geschikt voor zware toepassingen Automatische inschakeling De hogedruktoevoerunits worden eenmalig direct op de apparaat. Na de inbedrijfstelling start de hogedrukpomp automatisch elke keer dat er water wordt afgetapt. Een verdere ontgrendeling is niet meer nodig. Prestaties De voedingsunits zijn ontworpen om meerdere aftappunten tegelijk te voeden. Bij de compacte systemen van de HDC Classic circuleert de hoeveelheid water die niet wordt afgevoerd via een overstortventiel in de pompkop. De hoeveelheid onttrokken water wordt gecontroleerd door het meten van het debiet of het meten van de druk aan de uitlaat van de toevoereenheid. Automatische uitschakeling Als het waterverbruik onder een minimum komt, wordt het systeem uitgeschakeld. Een nalooptijd voorkomt een cyclisch bedrijf bij korte wateronttrekkingen. De compacte unit wordt automatisch weer ingeschakeld als er water wordt afgetapt. Lekdetectie Korte pompstarts, zoals die optreden bij lekkage in het leidingnet, leiden tot een veiligheidsuitschakeling.