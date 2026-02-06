Hogedrukreiniger HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
Stationaire warmwater hogedrukreiniger: robuust, duurzaam en eenvoudig te gebruiken. Geschikt voor continu gebruik en voorzien van hoogwaardige apparatuur.
Met een druk van 210 bar en een opbrengst van 1000 l/u is deze stationaire warmwater HDS-machine met gasbrander ideaal voor continu gebruik in de industriële sector en in de landbouw. Met robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en duurzame behuizing en frame van gepoedercoat staal. De pomp wordt beschermd door een groot waterfilter. De hogedrukreiniger beschikt over een geïntegreerde waterreservoir met ontkalkingsfunctie en droogloopbeveiliging en een 4-polige, langzaam lopende elektromotor met waterkoeling. Via een doseerventiel wordt het reinigingsmiddel aangezogen en wordt het leeg niveau weergegeven. Met behulp van de draaischakelaar is de bediening van het apparaat uiterst eenvoudig. Ook de installatie en het onderhoud zijn gebruiksvriendelijk vormgegeven en elektronische monitoring garandeert een hoog niveau van bedrijfsveiligheid. De machine wordt geleverd zonder accessoires; deze zijn per werkplek (afhaalpunt) individueel te selecteren. Optioneel verkrijgbaar: manometer, urenteller, doseerventiel voor tweede reinigingsmiddel, automatische drukontlasting, diverse afstandsbedieningen.
Kenmerken en voordelen
Intuïtieve en eenvoudige bedieningSlechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden. Praktische foutweergave informeert gebruikers onmiddellijk en bespaart tijd. Zelfverklarende symbolen en een duidelijk bedieningspaneel maken het apparaat gemakkelijk te begrijpen en verhogen de productiviteit.
Gasbrander getest, getest en gecertificeerd door KiwaKiwa-certificering: er wordt voldaan aan objectieve eisen. Hoog verwarmingsvermogen. Met beproefde en efficiënte Kärcher-brandertechnologie voor een laag brandstofverbruik.
Krachtige krukaspompBetrouwbaar en duurzaam: de krachtige krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk. Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur. Langere levensduur, minder onderhoud en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen.
Watergekoelde 4-polige elektromotor
- Watergekoelde motor voor hoge prestaties en een lange levensduur.
- Voor hoge prestaties en lage onderhoudskosten.
- 4-polige, langzaam lopende elektromotor garandeert een langere levensduur.
Elektronische monitoring voor meer bedrijfsveiligheid
- Vlam- en emissietemperatuurbewaking, beveiliging tegen watertekort/overdruk, kalkbeveiliging met leegindicator en storingscontrole zorgen voor een veilige en duurzame werking.
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
- Automatische uitschakeling bij over- of onderspanning.
Apparatuur van hoge kwaliteit
- De wateropslagtank met ontkalkingsbeveiliging en leegindicator beschermt de verwarmingsspiraal en het gehele systeem tegen kalkaanslag.
- Robuuste behuizing en frame van gepoedercoat staal.
- Het aanzuigsysteem voor het reinigingsmiddel met doseerventiel en leegindicator behoort tot de hoogwaardige standaarduitrusting.
Hoge flexibiliteit
- Optioneel kunnen afstandsbedieningen direct op het afhaalpunt worden gebruikt.
- Urentellers en manometers, evenals automatische drukontlasting ter bescherming van accessoires en leidingen zijn optioneel verkrijgbaar.
- Voor elke toepassing en elke reinigingstaak biedt Kärcher uit het uitgebreide assortiment hogedrukreinigers de juiste accessoires.
Groot, transparant fijnwaterfilter
- Eenvoudig toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen deeltjes in het water.
- Garandeert een lange levensduur van alle hogedrukcomponenten.
- Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap worden verwijderd en gereinigd.
Reinigingsmiddelaanzuig- en doseersysteem voor nog betere reinigingsresultaten
- Met behulp van de doseringsinstelling kunnen reinigingsmiddelen nauwkeurig worden gedoseerd, afhankelijk van de mate van vervuiling.
- Het aanzuigsysteem voor het reinigingsmiddel met doseerventiel en leegindicator behoort tot de hoogwaardige standaarduitrusting.
- Optioneel is het afzuigen van een tweede reinigingsmiddel met leegindicator en doseerventiel mogelijk.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Gemakkelijke toegang tot alle service- en onderhoudsgerelateerde componenten.
- Uitgebreid servicenetwerk met hoogopgeleide servicemonteurs.
- De weergave van foutcodes, bedrijfsstatus, onderhoudsinterval van de pomp en controle op foutieve werking van de brander en de hele machine vergemakkelijken het onderhoud.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|min. 500 - max. 1000
|werk druk (bar)
|210
|Vermogen (kW)
|8
|Thermische energie (kW)
|78,5
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|1″
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1 - 1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Bescherming (A)
|25
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|177
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|187
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1142 x 578 x 790
Verpakkingsinhoud
- Vlambewaking
- Geschikt voor Servo Control
- Geschikt voor afstandsbediening
- Powersproeier
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
Uitvoering
- Oliepeilstok
- Oliepeilindicator
- Voorbereid voor afzuiging van wasmiddel
- RM1-dosering
- Droogloopbeveiliging
- Opslagtank met vlotterklep
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Watergekoelde motor
- frame en deksel: Staal, gepoedercoat
Toepassingen
- Voertuig- en machinereiniging in de automobiel-, industriële en agrarische sector
- Ideaal voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en chemische industrie
- Voor gebruik in de transport- en logistieke sector
- landbouw
- In productiehallen en werkplaatsen waar warm water nodig is
- Veelzijdig gebruik in industriële omgevingen, b.v.B. voor het reinigen van productiefaciliteiten
- Openbare dienst
- Reiniging van tractoren, machines en aanbouwdelen in de landbouw
- Voor koud- of warmwater hogedrukreiniging
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.