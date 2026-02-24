Ultra-hogedruk reiniger HD 18/50-4 Cage Adv
De krachtigste ultrahogedrukreiniger uit de UHP-compactklasse: de compacte HD 18/50-4 Cage Advanced met automatische drukontlasting en maximale flexibiliteit bij veel mogelijke toepassingen.
Extreem krachtig en uitstekend uitgerust is onze mobiele ultrahogedrukreiniger HD 18/50-4 Cage Advanced uit de UHP-compactklasse. Het is een echte allrounder voor uiteenlopende toepassingen in industrie, bouw en transport. Met een werkdruk van 500 bar, een wateropbrengst van 30 l/min en een reinigingsprestatie van maximaal 30 kW worden ook grote hoeveelheden vuil en hardnekkige afzettingen grondig verwijderd. Voor eenvoudig en comfortabel hanteren zorgt de automatische drukontlasting. Het ventiel verlaagt de druk in de slang zodat deze ook flexibel blijft als het pistool gesloten is. Daarnaast wordt bij het bedienen van het pistool de druk langzaam opgebouwd om een plotselinge terugstoot te voorkomen. De HD 18/50-4 is niet alleen de lichtste ultrahogedrukreiniger van zijn klasse, maar ook zeer flexibel in gebruik en mobiel. De robuuste en mobiele Cage-versie heeft 4 grote wielen, een kraanhaak voor transport op ruw terrein en kan met een vorkheftruck worden vervoerd. Met de intuïtieve draaischakelaar is de bediening bovendien zeer eenvoudig.
Kenmerken en voordelen
Drukontlastingsklep
- De drukontlastingsklep verlaagt de druk in de slang zodat deze flexibel blijft, ook als het pistool gesloten is.
- Voorkomt een plotselinge terugstoot doordat de druk bij het bedienen van het pistool langzaam wordt opgebouwd.
- Een duidelijke verbetering van de handling, maakt bijvoorbeeld het wisselen tussen werkruimtes eenvoudiger.
Grote mobiliteit
- Door de grote wielen en het optimale zwaartepunt is het apparaat zeer mobiel, ondanks de omvang.
- Gemakkelijk te vervoeren, ook op oneffen terrein, dankzij het praktische kraanoog.
Specificaties
Technische gegevens
|werk druk (bar/MPa)
|max. 500 / max. 50
|Wateropbrengst (l/u)
|1800
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|Brandstof
|Elektrisch
|Motorvermogen 80 kW (kW)
|30
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|380 / 415
|Frequentie (Hz)
|50
|Pomp type
|Maximale prestaties Kärcher krukaspomp
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|307
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|321,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|328,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: Industriepistool
- Roestvrij stalen spuitlans: 700 mm
- Vlakstraalsproeier
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 20 m
- Type hogedrukslang: Heavy duty
- Veiligheidsventiel
- Bedrijfsurenteller
Videos
Toepassingen
- Voor verwijderen van laklagen en ontroesten van metalen oppervlakken
- Voor verwijderen van algen, mosselen, aankorstingen en kalkafzettingen op en aan schepen
- Reiniging van dekken, laadruimtes en vrachtcontainers
- Verwijderen van bandensporen op landbanen van luchthavens
- Reiniging van buizen, tanks en andere recipiënten op oliebooreilanden
- Algemene tankreiniging en buizenreiniging van warmtewisselaars
- Reiniging van goederen-/tankwagens, voertuigen en installaties
- Reinigen van spuitcabines, roosters, machineonderdelen
- Reinigen van bouwmachines en onderdelen zoals kettingen, mengstaven of roerketels
- Reinigen van bouwapparatuur, bijvoorbeeld bekistingen en steigers, en voertuigen