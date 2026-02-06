HDS-aanhanger HDS 13/35 De Tr1
De HDS 13/35 trailer kan zelfvoorzienend gebruikt worden en bereikt een druk van 350 bar. Het is de perfecte oplossing voor warmwater hogedrukreiniging voor gemeentediensten, op bouwsites en in de industrie.
De echte troef van de HDS 13/35 is zijn mobiliteit. Deze warmwater hogedrukreiniger levert een druk van 350 bar, werkt volledig onafhankelijk van enige energiebron en is bijgevolg uiterst flexibel inzetbaar. Bijvoorbeeld in de bouw, de industrie of in gemeentediensten. De naar wens configureerbare schoonmaakmachine is een absolute allrounder dankzij haar betrouwbaarheid, efficiëntie, eenvoudige servicetoegang en gebruiksgemak.
Kenmerken en voordelen
Hoogste efficiëntieBeproefde en uiterst efficiënte en brandertechnologie. Warmteterugwinning door gebruik van de motorwarmte. Milieuvriendelijke werking en lage bedrijfskosten dankzij de Kärcher eco!efficiency-stand.
GebruiksvriendelijkGemakkelijke bediening via een centrale keuzeschakelaar. 2 optionele slanghaspels binnen het bedieningsbereik maken snel op- en afrollen mogelijk. Ruime en veilige aflegmogelijkheden voor veiligheidsuitrusting, toebehoren en reinigingsmiddel.
Onafhankelijk gebruikGrote watertank van 500 l voor maximaal 30 minuten reiniging met volledige wateropbrengst. Dieseltank van 100 liter, ideaal voor langdurige inzet. Krachtige Yanmar-dieselmotoren maken onafhankelijke inzet zonder stroombron mogelijk.
Hoge flexibiliteit
- Dankzij de configuratiemogelijkheden kan elke trailer volgens de wensen van de klant samengesteld worden.
- Skid- en Cab-Varianten maken variabele inzet mogelijk, mobiel of stationair.
Onderhoudsvriendelijk
- Een grote kap vergemakkelijkt de servicemedewerker de toegang tot de techniek.
- Doordachte service-software voor een snelle foutdiagnose bij service.
- Beproefde kwaliteitscomponenten van Kärcher garanderen een lange levensduur.
Betrouwbaarheid
- Ook aan boord: wateronthardingssysteem ter bescherming van de verwarmingsspiraal tegen beschadiging door kalkaanslag.
- Talrijke veiligheidsfuncties beschermen de HDS-trailer tegen beschadiging in geval van fouten.
- Ingebouwde vorstbeschermingsmodus ter bescherming van alle componenten bij lage buitentemperaturen.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|Diesel
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Motorvermogen 80 kW (kW/per uur)
|19 / 26
|Wateropbrengst (l/u)
|650 - 1300
|Werkdruk (bar/MPa)
|100 - 350 / 10 - 35
|Verbruik stookolie eco!efficiency (kg/u)
|9,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: industrie
- Hogedrukslang: 30 m
- Spuitlans: 700 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Drukregeling via toerentalregeling
Toepassingen
- Gemeentediensten (reiniging van publieke plaatsen, verkeersroutes, verwijderen van graffiti en kauwgom)
- Bouw (reiniging van machines, stellingen, gereedschap)
- Industriële reiniging (verwijderen van verf en beschermlagen, reinigen van machines, onderdelen en gereedschap)
Configurable components
De lagedrukslanghaspel heeft een slangcapaciteit tot 30 meter, inclusief 30 meter lagedrukslang. Verdere voordelen: comfortabele slinger, hoge flexibiliteit bij het vullen van de aanhanger en de mogelijkheid om de slang eenvoudig en comfortabel tegen vorst te beschermen.
Maximale flexibiliteit door sterk uitgebreide actieradius voor hogedrukreiniging: de gebruiksvriendelijke hogedrukslanghaspel als aanbouwset voor HDS-aanhangers biedt plaats aan hogedrukslangen tot een lengte van 50 meter, maakt reinigingswerkzaamheden mogelijk op grote afstand van de trailer en beschermt tevens de slang tijdens opslag en tijdens transport.
Het basisapparaat van de skid-versie heeft een frame zonder beschermkap en watertank. Het apparaat is extreem ruimtebesparend, inclusief een watertank van 20 liter.
De cabineversie bevat de water- en grote brandstoftanks en is ideaal voor gebruik als stationaire unit of als bovenbouw op een voertuig zoals een pick-up, flatbed of sprinter. De afzuigkappen beschermen de technische componenten en het bedieningspaneel betrouwbaar tegen invloeden van buitenaf. Het basisapparaat met kap en watertank wordt geleverd zonder dissel.
De opbouw als trailerversie is niet alleen mobiel en compact, maar scoort ook met een hoge mate van flexibiliteit en is 100 procent zelfvoorzienend dankzij het water en de brandstof die ze vervoert. Het basisapparaat is uitgerust met een kap, watertank, chassis en dissel.
De schokdempers voor de trailerversie verhogen de rijstabiliteit en zijn een voorwaarde voor de goedkeuring van de trailer bij hogere rijsnelheden.
Meer werkveiligheid: het overdrukventiel vermindert de druk tussen de pomp en het ventiel als het pistool gesloten is. Dit verhoogt de veiligheid op het werk, omdat terugslagen worden vermeden en de langzame drukopbouw verbetert ook de ergonomie van de toepassing. Bovendien zijn de hogedrukcomponenten beschermd.