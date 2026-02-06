Hogedrukreiniger HDS 8/20 D *EU
De nieuwe HDS 8/20 De heetwater hogedrukreiniger maakt indruk met zijn krachtige dieselmotor en robuuste Kärcher krukaspomp, ook als er geen stroomaansluiting beschikbaar is.
De HDS 8/20 D heetwater hogedrukreiniger heeft een krachtige dieselmotor met electrostart, een robuuste en duurzame krukaspomp en last but not least een zeer efficiënte brandertechnologie. Deze bieden uitstekende reinigingsresultaten, zelfs in moeilijkere omstandigheden, zoals gebieden waar geen stroom is. Ideaal voor toepassingen in de bouwsector, bij de gemeente of voor aannemers in de bouwsector, de machine levert een watervolume per uur van 800 liter en 200 bar werkdruk bij het verwijderen van hardnekkig vuil. Dankzij een geïntegreerde brandstoftank van 20 liter kan de hogedrukreiniger langdurig worden gebruikt. Beproefde veiligheidstechnologie, bestaande uit een thermo- en veiligheidsklep, waterfilter, uitlaattemperatuurbewaking en Soft Damping System (SDS), beschermt betrouwbaar alle belangrijke componenten, terwijl een robuust stalen buizenframe de machine beschermt tegen externeschade. Lekvrije banden, een stuur / zwenkwiel met parkeerrem, ergonomische duwbeugels en een gebruiksvriendelijke keuzeschakelaar met één knop behoren ook tot de standaarduitrusting. Accessoires, zoals een hogedrukslang en lans, kunnen moeiteloos direct op de machine worden opgeborgen.
Kenmerken en voordelen
Zuinige diesel-verbandingsmotorMaakt onafhankelijkheid van externe stroombronnen mogelijk. Voldoet aan de eisen van de EU STAGE V-emissienorm. Met handige electrostart.
Grote mobiliteitGrote, lekvrije banden en zwenkwiel met parkeerrem. Duwhandgrepen voor gemakkelijk transport en wendbaarheid. Kraanbelading mogelijk dankzij het stevige stalen buizenframe.
Robuust ontwerp voor de zwaarste klussenStevig frame van stalen buizen beschermt het apparaat tegen invloeden van buitenaf. Bewezen veiligheidstechnologie zoals thermische en veiligheidsklep en waterfilter. Geschikt voor kraanbelading in verhuur en bouw.
Toebehoren-concept
- Opbergmogelijkheden voor alle toebehoren direct aan het apparaat.
- Moeiteloos EASY!Force-hogedrukpistool.
- Ergonomische handgreep en slangopbergvak.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|800
|werk druk (bar/MPa)
|200 / 20
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|30
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|5,9
|Brandstoftank (l)
|30
|Brandstoffen
|Diesel / Olie verhitten
|Type aandrijving
|Diesel
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Verrijdbaar
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|243
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|248
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1130 x 910 x 895
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Powersproeier
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Lange levensduur
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Cage-uitvoering met stevig buizenframe
- Elektrostart
- Stabiele stalen constructie voor kraantransport
Toepassingen
- Ideaal in de bouw- of transportbranche voor het reinigen van machines of voertuigen
- Voor schoonmaakprofessionals en gemeenten om hardnekkig vuil te verwijderen
