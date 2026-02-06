Hogedrukreiniger HDS 8/20 G *EU
Hogedrukreiniger voor heet water HDS 8/20 G met benzinemotor, robuuste krukaspomp en efficiënte brandertechnologie voor zware schoonmaakklussen - ongeacht de stroomvoorziening.
Met een watervolume van 800 liter per uur en een werkdruk van 200 bar overtuigt onze HDS 8/20 G heetwater hogedrukreiniger zelfs bij de meest veeleisende schoonmaakklussen in de bouwsector, in gemeenten of bij bouwbedrijven. Aangedreven door een krachtige benzinemotor waardoor er geen externe voeding nodig is, verwijdert het apparaat ook hardnekkig vuil, zoals van grafiet of smeermiddelen. Dit wordt verzekerd door de zeer efficiënte en duurzame brandertechnologie en een robuuste krukaspomp. Een geïntegreerde brandstoftank van 30 liter zorgt voor lange looptijden. Om alle belangrijke componenten te beschermen, is de HDS 8/20 G uitgerust met een breed scala aan veiligheidstechnologie, zoals een thermische en veiligheidsklep, een groot waterfilter, uitlaatgastemperatuurbewaking of zacht dempingssysteem (SDS). Hoge ergonomie, mobiliteit, robuustheid en gebruiksvriendelijkheid worden gegarandeerd door lekvrije banden, een zwenkwiel met parkeerrem, duwbeugels, een keuzeknop met één knop en een stevig stalen buizenframe. Accessoires zoals hogedrukslang en lans zijn eenvoudig direct op het apparaat op te bergen.
Kenmerken en voordelen
KrachtigMaakt onafhankelijkheid van externe stroombronnen mogelijk. Voldoet aan de eisen van de EU STAGE V-emissienorm. Comfortabele handmatige kabeltrekstart.
Grote mobiliteitGrote, lekvrije banden en zwenkwiel met parkeerrem. Duwhandgrepen voor gemakkelijk transport en wendbaarheid. Kraanbelading mogelijk dankzij het stevige stalen buizenframe.
Robuust ontwerp voor de zwaarste klussenStevig frame van stalen buizen beschermt het apparaat tegen invloeden van buitenaf. Bewezen veiligheidstechnologie zoals thermische en veiligheidsklep en waterfilter. Geschikt voor kraanbelading in verhuur en bouw.
Toebehoren-concept
- Opbergmogelijkheden voor alle toebehoren direct aan het apparaat.
- Moeiteloos EASY!Force-hogedrukpistool.
- Ergonomische handgreep en slangopbergvak.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|800
|werk druk (bar/MPa)
|200 / 20
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|30
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|5,9
|Brandstoftank (l)
|30
|Brandstoffen
|Diesel / Olie verhitten
|Type aandrijving
|Benzine
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Verrijdbaar
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|175
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|180
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1130 x 910 x 895
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Powersproeier
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Lange levensduur
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Cage-uitvoering met stevig buizenframe
- Stabiele stalen constructie voor kraantransport
Videos
Toepassingen
- Ideaal in de bouw- of transportbranche voor het reinigen van machines of voertuigen
- Voor schoonmaakprofessionals en gemeenten om hardnekkig vuil te verwijderen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 8/20 G *EU
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.