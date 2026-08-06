Het afzuigen van grote hoeveelheden stof en fijne spaanders op industriële schaal is het belangrijkste toepassingsgebied van de middendruk-stofafzuiginstallatie ID 350/110 Afc. Hiervoor beschikt het over een zakfilter van stofklasse M volgens DIN EN 60335-2-69 en een 100 liter grote, verrijdbare opvangbak (DN 250) met kijkvenster en geïntegreerde ronde bodemzak met neerhouder en drukcompensatieslang (DN 25) met snelkoppeling. Om het geluidsniveau tijdens het werk te minimaliseren, is het aandrijfgedeelte volledig geluiddicht, voorzien van IE3-rendement en uitgerust met een nageschakeld geluiddempend kanaal. Standaard behoort ook een schakelkast volgens beschermingsklasse IP 54 (volgens de Duitse VDE-voorschriften 0113) tot de leveringsomvang.