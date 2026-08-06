Ontstoffingssysteem ID 350/110 Afc
Het 350/110 Afc middendruk stofafzuigsysteem zuigt veilig grote hoeveelheden stof en fijn spaanders op. Betrouwbaar voor professionele toepassingen.
Het afzuigen van grote hoeveelheden stof en fijne spaanders op industriële schaal is het belangrijkste toepassingsgebied van de middendruk-stofafzuiginstallatie ID 350/110 Afc. Hiervoor beschikt het over een zakfilter van stofklasse M volgens DIN EN 60335-2-69 en een 100 liter grote, verrijdbare opvangbak (DN 250) met kijkvenster en geïntegreerde ronde bodemzak met neerhouder en drukcompensatieslang (DN 25) met snelkoppeling. Om het geluidsniveau tijdens het werk te minimaliseren, is het aandrijfgedeelte volledig geluiddicht, voorzien van IE3-rendement en uitgerust met een nageschakeld geluiddempend kanaal. Standaard behoort ook een schakelkast volgens beschermingsklasse IP 54 (volgens de Duitse VDE-voorschriften 0113) tot de leveringsomvang.
Kenmerken en voordelen
Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheidStofklasse M filtertechniek voor het veilig opzuigen van gevaarlijke stoffen.
Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkopStofarm legen dankzij PE-zak met geïntegreerd sluitingsmechanisme. Eenvoudige afvoer van stof in een PE-zak.
Duurzaam, wasbaar zakfilter en elektrische filterreinigingOnonderbroken zuigen bij hoge zuigkracht zonder afname van het filtereffect. Gelaste naden garanderen een lange levensduur van het zakfilter. Voor een efficiënte, handige filterreiniging en constante zuigkracht.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|972 / 3500
|Vacuüm (mbar/kPa)
|71 / 7,1
|Containerinhoud (l)
|100
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|11
|Aansluiting
|Elektrisch
|Filteroppervlak (m²)
|24
|Nominale diameter aansluiting
|DN 250
|geluidsniveau (dB(A))
|75
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|754
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|797
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1460 x 1389 x 3093
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Toepassingen
- Voor het opzuigen van grote hoeveelheden gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
- Voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijne spanen en fijn of gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW ≥ 0,1 mg/m³)