De ID 50/40 Afc stofafzuiger maakt een veilige afzuiging op verwerkingsmachines mogelijk. Dankzij de hogedrukcompressor is hij geschikt voor het afscheiden van problematisch (bijvoorbeeld aanhechtend) stof en allerlei soorten spanen.Het apparaat is verkrijgbaar in verschillende prestatie- en filterklassen. Het spectrum strekt zich uit tot filterklasse “H” voor het scheiden van kankerverwekkend stof. Een schakelkast met automatisch werkende filterschudder zorgt voor een lange levensduur van de filters. Optioneel verkrijgbaar: een verschildrukschakelaar voor filterbewaking en een ultrasone afstandssensor voor bewaking van het vulniveau.