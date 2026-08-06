Ontstoffingssysteem ID 50/40 Afc
De mobiele stofafzuiger ID 50/40 Afc biedt een hogedrukcompressor voor het afscheiden van allerlei soorten vastzittend stof en spanen.
De ID 50/40 Afc stofafzuiger maakt een veilige afzuiging op verwerkingsmachines mogelijk. Dankzij de hogedrukcompressor is hij geschikt voor het afscheiden van problematisch (bijvoorbeeld aanhechtend) stof en allerlei soorten spanen.Het apparaat is verkrijgbaar in verschillende prestatie- en filterklassen. Het spectrum strekt zich uit tot filterklasse “H” voor het scheiden van kankerverwekkend stof. Een schakelkast met automatisch werkende filterschudder zorgt voor een lange levensduur van de filters. Optioneel verkrijgbaar: een verschildrukschakelaar voor filterbewaking en een ultrasone afstandssensor voor bewaking van het vulniveau.
Kenmerken en voordelen
Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheidStofklasse M filtertechniek, voor het opzuigen van gezondheidsgevaarlijk stof.
Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkopMechanisme en rolcontainer, voor ergonomische legen.
Stofarm ledigingssysteem voor gevaarlijke stoffenStofarme lediging dankzij sluitingsmechanisme en drukcompensatieslang. Eenvoudige en veilige stofafvoer dankzij de PE-zak.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|138 / 495
|Vacuüm (mbar/kPa)
|140 / 14
|Containerinhoud (l)
|50
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Filteroppervlak (m²)
|3,2
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|geluidsniveau (dB(A))
|70
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|200
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|200,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|915 x 777 x 1824