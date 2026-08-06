Ontstoffingssysteem ID 50/40 Afc

De mobiele stofafzuiger ID 50/40 Afc biedt een hogedrukcompressor voor het afscheiden van allerlei soorten vastzittend stof en spanen.

De ID 50/40 Afc stofafzuiger maakt een veilige afzuiging op verwerkingsmachines mogelijk. Dankzij de hogedrukcompressor is hij geschikt voor het afscheiden van problematisch (bijvoorbeeld aanhechtend) stof en allerlei soorten spanen.Het apparaat is verkrijgbaar in verschillende prestatie- en filterklassen. Het spectrum strekt zich uit tot filterklasse “H” voor het scheiden van kankerverwekkend stof. Een schakelkast met automatisch werkende filterschudder zorgt voor een lange levensduur van de filters. Optioneel verkrijgbaar: een verschildrukschakelaar voor filterbewaking en een ultrasone afstandssensor voor bewaking van het vulniveau.

Kenmerken en voordelen
Ontstoffingssysteem ID 50/40 Afc: Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheid
Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheid
Stofklasse M filtertechniek, voor het opzuigen van gezondheidsgevaarlijk stof.
Ontstoffingssysteem ID 50/40 Afc: Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkop
Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkop
Mechanisme en rolcontainer, voor ergonomische legen.
Ontstoffingssysteem ID 50/40 Afc: Stofarm ledigingssysteem voor gevaarlijke stoffen
Stofarm ledigingssysteem voor gevaarlijke stoffen
Stofarme lediging dankzij sluitingsmechanisme en drukcompensatieslang. Eenvoudige en veilige stofafvoer dankzij de PE-zak.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Spanning (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 138 / 495
Vacuüm (mbar/kPa) 140 / 14
Containerinhoud (l) 50
Nominaal ingangsvermogen (kW) 4
Aansluiting Elektrisch
Filteroppervlak (m²) 3,2
Nominale diameter aansluiting DN 70
geluidsniveau (dB(A)) 70
Stofklasse hoofdfilter M
Gewicht zonder accessoires (kg) 200
Gewicht inclusief verpakking (kg) 200,9
Afmetingen (L × B × H) (mm) 915 x 777 x 1824
Ontstoffingssysteem ID 50/40 Afc
Ontstoffingssysteem ID 50/40 Afc
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