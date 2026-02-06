Industriële stofzuiger IVM 40/24-2
2-motorige, mobiele en robuuste industriële stofzuiger uit het middensegment IVM 40/24-2 voor universeel gebruik in de industrie voor fijne en grove vaste stoffen. Met stoffilter van stofklasse M.
Duurzaam, robuust, compact, mobiel: Onze 2-motorige middenklasse industriële stofzuiger IVM 40/24-2. Universeel inzetbaar voor het zuigen van fijne en grove vaste stoffen in verschillende industriële toepassingen. De betrouwbare machine werkt op 230V één fase, waarbij de 2 motoren afzonderlijk kunnen worden geschakeld. Het grote PTFE-sterfilter in stofklasse M kan met het 'Pull and Clean' filterreinigingssysteem eenvoudig, moeiteloos en efficiënt worden gereinigd zonder de stofzuiger uit te schakelen. De filterbehuizing en container zijn gemaakt van zuurbestendig roestvast staal. Het frame is gemaakt van gecoat staal en voorzien van grote wielen voor soepel transport.
Kenmerken en voordelen
2 zuigmotoren
- Hoge zuigkracht en robuustheid.
Mobiele roestvrijstalen container
- De losgekoppelde container kan eenvoudig van het chassis worden gehaald en worden gereden om te worden afgevoerd/geleegd.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|106 / 381,6
|Vacuüm (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Containerinhoud (l)
|40
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,3
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,6
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|35,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|36,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Uitvoering
- Hoofdfilter: sterfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Videos
Toepassingen
- Voor kleinere hoeveelheden grove materialen en stof