Industriële stofzuiger IVM 40/24-2 (H)
2-motorige, mobiele en robuuste industriële middelzware stofzuiger IVM 40/24-2 (H) voor universeel gebruik in de industrie voor fijne en grove vaste stoffen.
Duurzaam, robuust, compact, mobiel: Onze 2-motorige middenklasse industriële stofzuiger IVM 40/24-2(H). Voor het zuigen van fijne en grove vaste stoffen in verscheidene industriële toepassingen. De betrouwbare machine werkt op 230V één fase, waarbij de 2 motoren afzonderlijk kunnen worden geschakeld. Het grote PTFE-sterfilter in stofklasse M kan met het 'Pull and Clean' filterreinigingssysteem moeiteloos, eenvoudig en efficiënt worden gereinigd zonder de stofzuiger uit te schakelen. De filterbehuizing en container zijn gemaakt van zuurbestendig roestvast staal. Het frame is vervaardigd uit gecoat staal en voorzien van grote wielen voor soepel transport. Het gecertificeerde HEPA filter zorgt voor een absoluut gefilterde uitblaaslucht.
Kenmerken en voordelen
2 zuigmotoren
- Hoge zuigkracht en robuustheid.
Mobiele roestvrijstalen container
- De losgekoppelde container kan eenvoudig van het chassis worden gehaald en worden gereden om te worden afgevoerd/geleegd.
Uitgerust voor stofklasse H voor hoge mate van veiligheid
- Effectieve bescherming tegen gezondheidsgevaarlijke stoffen van stofklasse H.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|106 / 381,6
|Vacuüm (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Containerinhoud (l)
|40
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,3
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,6
|Secundair filter van stofklasse
|H
|Filtergebied secundair filter (m²)
|1,6
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|41
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|41,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Uitvoering
- Hoofdfilter: sterfilter
- Secundaire filter: Patroonfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Videos
Toepassingen
- Voor kleinere hoeveelheden gezondheidsgevaarlijke stoffen