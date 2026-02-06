Duurzaam, robuust, compact, mobiel: Onze 2-motorige middenklasse industriële stofzuiger IVM 40/24-2(H). Voor het zuigen van fijne en grove vaste stoffen in verscheidene industriële toepassingen. De betrouwbare machine werkt op 230V één fase, waarbij de 2 motoren afzonderlijk kunnen worden geschakeld. Het grote PTFE-sterfilter in stofklasse M kan met het 'Pull and Clean' filterreinigingssysteem moeiteloos, eenvoudig en efficiënt worden gereinigd zonder de stofzuiger uit te schakelen. De filterbehuizing en container zijn gemaakt van zuurbestendig roestvast staal. Het frame is vervaardigd uit gecoat staal en voorzien van grote wielen voor soepel transport. Het gecertificeerde HEPA filter zorgt voor een absoluut gefilterde uitblaaslucht.