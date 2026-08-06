Met een motorvermogen van 1,2 kW is de IVR-L 65/12-1 een instapmodel in de wereld van het opzuigen van vloeistoffen en/of spanen. De IVR-L 65/12-1 is de kleinste vloeistofzuiger uit de IVR-L-serie. Deze kwaliteitszuiger is ideaal voor het opzuigen en scheiden van kleine hoeveelheden vloeistoffen en vaste stoffen. Bijvoorbeeld koelmiddel, smeermiddelemulsie, water of olie met metaalspaanders. De spaanders kunnen worden opgevangen in een spaanderbak. De opgezogen vloeistof wordt via de afvoerslang teruggevoerd naar het circuit. Aan de afvoerslang kan het huidige vulniveau op elk moment gemakkelijk worden afgelezen. De 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop maakt comfortabel zuigen in alle richtingen mogelijk, zonder dat de zuigslang in de knoop raakt. De geïntegreerde mechanische vlotterregeling beschermt de turbines van de zuiger tegen vocht. De aandrijfkop bestaat gedeeltelijk uit gerecycled materiaal.