Industriële stofzuiger IVR-L 65/12-1
De IVR-L 65/12-1 is de kleinste industriële stofzuiger uit de IVR-L-familie. Hij is bijzonder geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen en/of spanen in de metaalverwerkende industrie.
Met een motorvermogen van 1,2 kW is de IVR-L 65/12-1 een instapmodel in de wereld van het opzuigen van vloeistoffen en/of spanen. De IVR-L 65/12-1 is de kleinste vloeistofzuiger uit de IVR-L-serie. Deze kwaliteitszuiger is ideaal voor het opzuigen en scheiden van kleine hoeveelheden vloeistoffen en vaste stoffen. Bijvoorbeeld koelmiddel, smeermiddelemulsie, water of olie met metaalspaanders. De spaanders kunnen worden opgevangen in een spaanderbak. De opgezogen vloeistof wordt via de afvoerslang teruggevoerd naar het circuit. Aan de afvoerslang kan het huidige vulniveau op elk moment gemakkelijk worden afgelezen. De 360° draaibare slangaansluiting op de zuigkop maakt comfortabel zuigen in alle richtingen mogelijk, zonder dat de zuigslang in de knoop raakt. De geïntegreerde mechanische vlotterregeling beschermt de turbines van de zuiger tegen vocht. De aandrijfkop bestaat gedeeltelijk uit gerecycled materiaal.
Kenmerken en voordelen
Hoge robuustheid, flexibiliteit en modulariteit
- Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
- Draaibare slangaansluiting met tot 360° draaibare buisbocht.
- Optioneel leverbaar met overvulbeveiliging, zeefkorf of accessoirehouder.
Voorzien van een compact oppervlaktefilter van stofklasse L
- Voorkomt op betrouwbare wijze dat grove deeltjes de zuigturbines binnendringen.
Uitgerust met een stille ventilatormotor
- Zeer compact en wendbaar apparaat met zuigturbinemotor.
- Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|72 / 260
|Vacuüm (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Containerinhoud (l)
|65
|Materiaal reservoir
|Staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|1,2
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 40
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,25
|geluidsniveau (dB(A))
|68
|Kabellengte (m)
|10
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|38
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|38,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|39,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|718 x 526 x 1000
Uitvoering
- Hoofdfilter: oppervlaktefilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee